Video/ Casertana Rende (0-0): highlights della partita (Serie C 16^ giornata)

Video Casertana Rende (risultati finale 0-0): gli highlights e le azioni salienti della partita valida nella 16^ giornata del girone C della Serie C 2017-2018.

26 novembre 2017 Fabio Belli

Video Casertana Rende (LaPresse)

Finisce così come era iniziata la sfida tra Casertana e Rende, uno 0-0 che mantiene i calabresi nella parte alta della classifica, addirittura al quarto posto in attesa dei posticipi serali, e i campani in zona play out, incapaci di impensierire seriamente sul piano offensivo gli ospiti per tutta la partita. L’inizio di gara è equilibrato, la difesa del Rende sembra d’acciaio e Marotta in girata prova a impensierire i calabresi, ma senza fortuna. I padroni di casa collezionano calci d’angolo ma poche conclusioni a rete, il Rende rischia poco o nulla ma dalla sua fatica molto a ripartire, senza impensierire mai la retroguardia di casa. Nel finale di tempo De Marco perde l’attico a tu per tu col portiere avversario Forte, ma la più grande occasione della partita capita al Rende al 44’, sugli sviluppi di una punizione l’inserimento di Franco in spaccata è vincente, ma la conclusione si stampa sulla traversa.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa ci si attende un’accelerazione da parte della Casertana, le occasioni da rete scarseggiano invece più del primo tempo. In avanti Actis Goretta combatte per il Rende e guadagna punizioni importanti, i cambi spezzettano il gioco e non aiutano la Casertana a cambiare ritmo. Al 24’ uno scambio Turchetta-Lorenzini pare interessante, ma Forte anticipa l’avversario in uscita. Nel finale la partita diventa fallosa e la Casertana non arriva praticamente mai al tiro neanche nel recupero: alla fine lo 0-0 è l’epilogo inevitabile di una partita di certo non memorabile.

