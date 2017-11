Video/ Chievo Spal (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 14^ giornata)

Video Chievo Spal (2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 25 novembre per la 14^ giornata del campionato di Serie A a Verona

Video Chievo Spal (LaPresse)

Il Chievo Verona vince in rimonta contro la Spal: finisce 2-1 l'anticipo della 14^ giornata di Serie A giocato al Bentegodi, così la squadra veneta conquista tre punti preziosi per la classifica. Eppure la gara dei clivensi inizia in salita, con l'autorete di Bostjan Cesar al minuto diciassette, quando il cross rasoterra di Lazzari viene deviato in porta alle spalle del portiere Sorrentino. Il Chievo Verona non riesce a scuotersi, la Spal preme ma non raddoppia. Nell'intervallo Rolando Maran da la scossa ai suoi uomini e i gialloblu raccolgono i frutti al sessantaseiesimo, con Roberto Inglese che capitalizza al meglio una palla rimasta all'interno dell'area sul colpo di testa di Pellissier.

IL CHIEVO VINCE CON INGLESE

Dopo il pareggio, i padroni di casa ci credono e spingono con convinzione sull'acceleratore. La Spal perde sicurezza e all'ottantunesimo si concretizza la beffa. Birsa serve una bella palla a Pellissier, quest'ultimo fa da sponda per Roberto Inglese, il cui diagonale non lascia scampo ad Alfred Gomis (chiamato ancora una volta, come succede dall'inizio della stagione, a sostituire l'infortunato Meret). Gioisce la formazione allenata da Maran che si prende tre punti importanti per migliorare ancor più un'ottima classifica, delusi i duemila tifosi biancazzurri giunti al Bentegodi per sostenere la Spal e che tornano a casa senza punti, avendo sperato a lungo nel colpo grosso.

