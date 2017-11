Video/ Cittadella Salernitana (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 16^ giornata)

Video Cittadella Salernitana (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 16^ giornata. Le immagini salienti della partita al Tombolato (sabato 25 novembre)

Video Cittadella Salernitana (LAPRESSE)

Un match tutto sommato avvincente e che ha sempre vissuto sul sottile filo di un equilibrio che Litteri ha rotto nel finale con la rete decisiva: il 2-1 maturato allo stadio “Tombolato” fra Cittadella e Salernitana certifica così l’ottimo momento di forma dei veneti, reduci peraltro dal clamoroso 3-0 rifilato a domicilio al Palermo. I padroni di casa sono partiti subito forte e i primi 20 minuti hanno visto andare in scena un vero e proprio monologo della formazione allenata da Venturato, passata in vantaggio grazie all’imperioso colpo di testa al 23’ del giovane difensore Varnier, alla prova dei fatti il più pericoloso dei suoi. Il pari di Pucino dopo soli 10 minuti ha rimesso in linea di galleggiamento la barca di Bollini: anzi, i campani si sono fatti pure preferire a cavallo tra i due tempi, dando l’idea di poter portare a casa anche l'intera posta. Ma una ripresa nervosa e il maggior tasso tecnico del Cittadella alla fine hanno prevalso e il gol di Litteri all’82’ è stato il giusto premio alla compagine più convincente che, con questo successo, sale a quota 24, provvisoriamente a soli 4 punti al Bari capolista: per la Salernitana, invece, il decimo posto a quota 22 è rassicurante ma resta l’amaro in bocca per non aver fatto risultato, agganciando così una insperata zona playoff.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara che il Cittadella ha vinto per 2-1 contro la Salernitana, Roberto Venturato ha commentato la prestazione dei suoi, elogiandoli per la capacità di tenere alto il ritmo e di creare anche diverse occasioni da gol: “Credo si possa dire che oggi abbiamo giocato bene” ha spiegato il tecnico dei padovani che ha anche sottolineato come il centrocampista Pasa abbia sfiorato per ben tre volte la marcatura. “Ora dovremo essere bravi a recuperare le energie per la partita di Coppa Italia contro la Spal” ha affermato Venturato a proposito del prossimo impegno agonistico e dicendosi pure sicuro che “questo gruppo ha le qualità mentali e tecniche per stare nella parte sinistra della classifica di B”. Sull’altro versante, invece, mastica amaro Alberto Bollini, tecnico della Salernitana. L’allenatore dei granata ha commentato il match in mixed zone parlando di un “incidente di percorso” dal momento che non ha affatto visto la grinta che voleva. “Oggi servivano un atteggiamento e un temperamento diversi: il nostro avversario ha un grande marchio di fabbrica nel modulo e ci stava soffrire, ma non ci sono alibi” ha spiegato ai microfoni Bollini che si è lamentato dei corner a ripetizione subiti e anche di come il Cittadella abbia messo sotto il suo team. “Ultimamente dietro stiamo subendo qualche gol di troppo” ha infine ammesso il coach dei granata campani, dicendosi però amareggiato e arrabbiato perché, dopo il grande lavoro svolto in settimana, “non portiamo a casa nulla”.

© Riproduzione Riservata.