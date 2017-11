Video/ Liverpool Chelsea (1-1): highlights e gol della partita (Premier League 13^ giornata)

Video Liverpool Chelsea risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita valida nella 13^ giornata del campionato di Premier League 2017-2018.

26 novembre 2017 Fabio Belli

Video Liverpool Chelsea (LaPresse)

In Premier League partita di grande intensità tra i Reds di Jurgen Klopp e i Blues di Antonio Conte. Per la formazione di casa, vittoria che sfuma nel finale al culmine di un secondo tempo giocato con grande intensità, una delusione per quanto visto in campo. Dopo una discreta mezz’ora nel primo tempo, il Chelsea ha lasciato campo nella ripresa agli avversari, cedendo spazio alle fiammate di Coutinho e alle giocate di Salah. Due ottime occasioni erano capitate al Chelsea nella prima frazione di gioco, prima con Hazard e poi con Drinkwater (ma sempre su assist del fantasista belga), col portiere di casa Mignolet che si è dovuto esaltare per evitare il passaggio ospite. Salah con le sue conclusioni mancine è l’uomo più pericoloso del Liverpool, che nel secondo tempo schiaccia di fatto il Chelsea nella propria metà campo con le giocate di un Coutinho improvvisamente padrone della zona fra centrocampo e attacco.

I REDS CRESCONO

La superiorità dei Reds si concretizza al 20’ della ripresa, Oxlade-Chamberlain è bravo a credere in un pallone che in allungo viene servito a Salah, perfetto l’inserimento dell’egiziano che non sbaglia superando Courtois. Il gol arriva dopo l’unica vera occasione da gol per il Chelsea nella ripresa, con uno svarione di Matip che per poco non consente a Morata di siglare il vantaggio. Al 38’ del secondo tempo Conte inserisce Willian al posto di Zappacosta: mossa vincente, 2’ dopo il brasiliano si inventa un tiro-cross che beffa Mignolet per il gol dell’1-1. Nel recupero è miracoloso Courtois su Salah, un punto per uno e il Chelsea si mantiene in classifica davanti al Liverpool.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVERPOOL CHELSEA (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (PREMIER LEAGUE, da video sky)

© Riproduzione Riservata.