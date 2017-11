Video/ Matera Francavilla (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 16^ giornata)

Video Matera Francavilla (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita valida nella 16^ giornata del girone C del campionato di Serie C 2017-2018.

26 novembre 2017 Fabio Belli

Video Matera Francavilla (LaPresse)

Vittoria quasi miracolosa per il Matera contro la Virtus Francavilla in casa. Tre punti meritati considerando quelle che sono state le occasioni da gol in tutta la partita, ma a 2’ minuti dal 90’ i pugliesi si trovavano in vantaggio, ed erano anche riusciti a riportarsi avanti dopo il pareggio, col gol dell’1-2 annullato. Il match inizia con una grande chance per i padroni di casa, con Casoli che spreca un perfetto assist di De Falco. Il vantaggio arriva ma è per gli ospiti, che al 14’ con Albertini trovano il gol dello 0-1. Il Matera si riversa in attacco, la Virtus Francavilla prova a sfruttare il contropiede, ma prima dell’intervallo sono i lucani ad avere la grande chance per il pareggio, con palo colpito da Angelo su assist di Strambelli.

LA RIPRESA

Nella ripresa sale in cattedra Sartore, che prende proprio il posto di Angelo e diventa incontenibile sulla fascia. Al 5’ un suo suggerimento manda in porta Giuseppe Giovinco, che spreca clamorosamente da due passi. Quindi è il portiere del Francavilla, Albertazzi, a salvare tutto su conclusione di Strambelli. Il finale è epico. Al 43’ passa finalmente il Matera con Strambelli, gran tiro al volo su sponda aerea dell’argentino Corado. Quindi il Francavilla ripassa avanti con Valotti, ma il gol viene annullato. Al 94’, cross da calcio d’angolo, tutta la difesa pugliese va a vuoto e Corado irrompe in area, e di potenza realizza il gol del sorpasso, un 2-1 che manda in visibilio il pubblico lucano, che fino a 6’ prima pareva rassegnato alla sconfitta.

