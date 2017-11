Video/ Pro Vercelli Entella (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 16^ giornata)

Video Pro Vercelli Entella (1-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 16^ giornata. Le immagini salienti della partita al Piola (sabato 25 novembre)

Video Pro Vercelli Entella (LAPRESSE)

Finisce 1-1 la gara tra Pro Vercelli e Virtus Entella. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con l’ex La Mantia. Nella ripresa ci pensa Bifulco a evitare una sconfitta durissima. In classifica le due squadre guadagnano davvero poco. Le due squadre restano appollaiate al 18esimo posto in coabitazione. Nel prossimo turno di campionato Parma – Pro Vercelli e Virtus Entella – Bari. Pro Vercelli in campo con il 4-3-3. In porta Marcone, linea difensiva composta da Ghiglione, Legati, Bergamelli e Mammarella. A centrocampo Germano, Vives e Castiglia. In avanti Bifulco, Raicevic e Morra. La Virtus Entella replica con il 4-3-1-2. Tra i pali Iacobucci, in difesa Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio. In mediana Eramo, Troiano e Crimi. Tra le linee Nizzetto in supporto di La Mantia e De Luca.

SINTESI PRIMO TEMPO

Primo calcio d'angolo in favore dei padroni di casa: Mammarella batte corto, pallone allontanato. Si riparte da Marcone. Al quinto minuto arriva il primo ammonito del match. Luca Castiglia affonda il tackle, giallo per il numero 10 della Pro. Nizzetto intanto mette in mezzo il pallone, ma la difesa di casa allontana. Molti errori in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre. I due allenatori chiedono più attenzione. Nizzetto, dalla destra, prova la conclusione dal limite: palla deviata in corner, l'Entella preme. Padroni di casa vicini al gol al 17esimo. Vives prende il pallone e calcia dai 25 metri, ma la sfera sfiora la traversa. Qualche minuito dopo la Virtus Entella passa in vantaggio. De Luca fa una grande giocata sulla corsia sinistra: sguardo alto, cross sul secondo palo perfetto per La Mantia. Grandissimo stacco da parte del numero 19 che beffa Marcone. Provano a reagire i piemontesi. Bifulco mette in mezzo un buon pallone, Belli e Iacobucci riescono comunque a bloccare l'iniziativa del numero 16. La Pro Vercelli insiste. Raicevic fa una grandissima sponda per Morra che, da solo contro Iacobucci, sbaglia clamorosamente. Doppia chance per i piemontesi. Prima il calcio di punizione sventato da Marcone, poi il gran tiro di Crimi dal limite che esce di pochissimo. Legati spinge Eramo: cartellino giallo e squalifica per il numero 13, che salterà la trasferta di Parma.

SINTESI SECONDO TEMPO

Primo cambio in casa Pro Vercelli: Firenze entra al posto di Germano. Nessun cambio per quanto riguarda la Virtus Entella, che ripropone gli stessi undici del primo tempo. A inizio secondo tempo le due squadre propongono un ritmo sostenuto e un'altra aggressività. La gara si fa maschia. Nizzetto prova il sinistro a giro da calcio di punizione ma la palla impatta sulla barriera. Sfera riconquistata dalla Pro Vercelli. Al 55esimo i piemontesi sfiorano il gol. Mammarella trova il cross sul primo palo: Bifulco ruba il tempo a tutti, ma da pochissimi passi sbaglia. Risponde l'Entella. Grandissima azione di De Luca: stop di petto dopo un lancio di Nizzetto e tiro di prima intenzione. Marcone blocca. Brivio qualche istante dopo commette fallo: cartellino giallo per l'esterno sinistro dell'Entella. Crimi commette fallo, impedendo la ripartenza di Castiglia. Giallo per il numero 23. I padroni di casa pareggiano al 65esimo. Mammarella affonda sulla corsia sinistra e prova il traversone in area: gran colpo di testa di Bifulco, che supera Iacobucci. Primo cambio anche in casa Entella: Luppi entra al posto di De Luca. Poco dopo Djily Diaw entra al posto di Nizzetto. Cambia anche Grassadonia: Bifulco, autore del goal, lascia il campo a Vajushi. E' la Pro Vercelli a fare la partita costringendo l'Entella a difendersi compatta nella propria metà campo. La difesa ligure respinge i tentativi avversari in qualche modo, ma la pressione dei padroni di casa aumenta. Ultimo cambio in casa Pro Vercelli: Altobelli entra al posto di Morra. Sostituzione pure per gli ospiti: Eramo lascia il campo ad Ardizzone. Diaw prova una sorta di tiro cross, ma la giocata del numero 20 si perde sul fondo. Prima dello scadere ammonizione per Pellizzer.

© Riproduzione Riservata.