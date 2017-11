Viterbese Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Viterbese Cuneo (LaPresse - imm. di repertorio)

Viterbese Cuneo sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Valiante alle ore 14.30 di oggi pomeriggio. Viterbese in crescita a livello di risultati dopo l'arrivo del nuovo tecnico Sottili. Nell'ultimo weekend di campionato è arrivata un'importantissima vittoria sul campo dell'Alessandria che ha riportato la squadra in zona play off nelle posizioni nobili della classifica del girone A del campionato di Serie C, giunto ora alla sua sedicesima giornata. In più, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C è arrivato il successo ai calci di rigore contro il Teramo che è valso il passaggio del turno. Un momento positivo che andrà ora confermato ospitando un Cuneo che ha invece perduto quattro delle ultime sei sfide disputate in campionato, l'ultima delle quali sul campo dell'Arezzo.

Per i piemontesi l'obiettivo stagionale sin dall'inizio è stata sempre la salvezza, dopo essere tornati tra i professionisti dopo un anno di purgatorio in Serie D. Come previsto la partenza stagionale è stata difficile ma comunque discreta, con tredici punti che mantengono al momento il Cuneo un punto avanti rispetto al quartultimo posto, occupato dall'Alessandria, con l'ultima vittoria risalente al match esterno sul campo del Pontedera. Dunque un match che sarà molto importante per i piemontesi per non trovarsi risucchiati nella 'zona rossa' della classifica, ma la Viterbese dal canto suo se vuole tornare a puntare in alto dovrà continuare nel trend intrapreso da quando Sottili è arrivato sulla panchina gialloblu, con gli etruschi al momento al quarto posto in classifica a ventiquattro punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Viterbese Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CUNEO

Allo stadio Rocchi di Viterbo scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Iannarilli tra i pali, Celiento schierato in posizione di terzino destro e Varutti schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il bulgaro Atanasov e Sini saranno i difensori centrali. Il terzetto titolare di centrocampo sarà quello composto da Baldassin, Musacci e Cenciarelli, mentre Vadeputte, Ngissah e Tortori giocheranno nel tridente offensivo. Risponderà il Cuneo con Stancampiano a difesa della porta, Quitadamo sull'out difensivo di destra e D'Ignazio sull'out difensivo di sinistra, mentre Boni e Cristini giocheranno al centro della linea a quattro difensiva. Rosso, Gerbaudo e Pellini si muoveranno a centrocampo alle spalle del trequartista Aperi, mentre Zampano e Dell'Agnello formeranno il tandem offensivo. Squadre schierate tatticamente con il 4-3-3 per quanto riguarda la Viterbese allenata da Sottili e con il 4-3-1-2 per il Cuneo guidato in panchina da Gardano.

PRONOSTICO E QUOTE

Quote delle agenzie di scommesse sbilanciate in favore dei padroni di casa: successo interno quotato 1.65 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre rispettivamente a 5.50 la quota riferita alla vittoria in trasferta, a 2.04 la quota per l'over 2.04 e a 1.75 la quota per l'under 2.5.

