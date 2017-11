Atalanta Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Benevento: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

27 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Benevento, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Atalanta Benevento sarà diretta dall'arbitro Fabrizio Pasqua ed è il posticipo nella 14^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca lunedì 27 novembre alle ore 20:45. Un impegno che sembra essere fuori dalla portata della compagine campana che purtroppo in questo avvio di stagione è stata capace di fissare un record europeo di ben 13 sconfitte di fila nelle prime 13 di campionato. Tuttavia va rimarcato come l’Atalanta non sta riuscendo a ripetere l’ottima stagione scorsa essendo al 12esimo posto della graduatoria a quota 16 punti con 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte (19 gol fatti e 18 incassati) ma in tal senso pesa senza dubbio il probante impegno in Europa League.

Il Benevento è invece mestamente ultimo con zero punti raccolti in 13 gare ed uno score realizzativo fatto da 6 reti all’attivo e ben 33 incassate. Da rimarcare nell’analisi di questo incontro che l’Atalanta nelle proprie partite interne ha un ottimo percorso con 4 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta mentre il Benevento in trasferta è riuscito a mettere a segno soltanto 3 gol. Infine, da segnalare come tra le due formazioni non vi siano precedenti in gare ufficiali e che nell’ultimo periodo la formazione orobica è alle prese con una leggera crisi di risultati che l’ha vista perdere per 2-1 sul campo dell’Udinese, pareggiare davanti al proprio pubblico per 1-1 contro la Spal e quindi cedere per 2-0 a San Siro contro l’Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

L’incontro tra l’Atalanta ed il Benevento può essere visto in diretta tv su Sky Calcio 1 Hd lunedì 27 novembre con collegamento a partire dalle ore 20:15 (canale 251) e su Sky Supercalcio HD a partire dalle ore 20:45 (canale 206). La diretta streaming video del match sarà possibile attraverso il servizio Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BENEVENTO

Da rimarcare che in casa Atalanta sono praticamente tutti a disposizione di mister Gasperini con la sola eccezione del brasiliano Schmidt alle prese con un infortunio al ginocchio. L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il classico 3-4-2-1 con Berisha a difendere i pali e nella difesa a troviamo il giovane e promette Caldara nel mezzo, Toloi come centrale di destre e Masiello sul centrosinistra. A centrocampo rientra dalla squalifica Freuler al fianco di De Roon con Hateboer pronto ad assicurare spinta sulla corsia di destra e dall’altro lato dovrebbe rientrare Spinazzola ma nel caso non dovesse essere al meglio allora spazio a Gosens. In avanti leggermente più avanzato Kurtic con Gomez immediatamente alla spalle di Petagna.

Il Benevento invece dovrebbe affrontare questo impegno giocando con il consueto 4-3-3 marchio di fabbrica di mister De Zerbi. In porta Brignoli con una difesa che vede nel proprio cuore Antei al fianco di Costa mentre sulla fascia destra al posto dello squalificato Letizia dovrebbe essere utilizzato Djmisiti e sull’altra corsi Di Chiara. A centrocampo Viola a dettare i tempi delle giocate con interno di destra uno tra Chibsah e Venuti con l’ex Lazio Cataldi dall’altro lato. In avanti si va verso la conferma di Armenteros quale punta centrale con D’Alessandro in vantaggio su Pargini come attaccante di sinistra e Ciciretti imprescindibile sulla corsia di destra.

LA CHIAVE TATTICA

Per il Benevento si sta consumando un vero e proprio dramma sportivo che peraltro, come un boomerang, non permette di giocare con tranquillità per cui ci attendiamo un incontro in cui i campani proveranno generosamente ad attaccare tuttavia lasciando spazi all’Atalanta che tra l’altro ha dimostrato di avere una fase offensiva basato su ottimo possesso palla con improvvise verticalizzazioni su Petagna a creare spazio per gli inserimenti del Papu Gomez e degli altri centrocampisti offensivi.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente per le agenzie di scommessa ed in particolare EuroBet in questo incontro parte nettamente favorita l’Atalanta non solo in ragione delle proprie qualità tecniche e del fattore campo ma anche per via delle deficitarie prestazioni offerte fino ad oggi dal Benevento. Nello specifico la vittoria degli Orobici vale una quota di 1,25 contro il 6,00 per il pareggio mentre la prima ed eventuale vittoria in Serie A del Benevento darebbe diritto a 12 volte la posta in palio.

