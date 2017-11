Cesena Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Brescia info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 16^ giornata

27 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cesena Brescia (LaPresse, repertorio)

Cesena Brescia, diretta dall’arbitro Serra alle ore 20.45 di stasera come ultimo posticipo della sedicesima giornata di Serie B, sarà uno scontro tra due nobili decadute della serie B che puntano a far bene in questa fase della stagione dove i punti iniziano decisamente a pesare. Serve una grande prestazione per entrambe visto che la classifica non è delle migliori e rischia di mettersi seriamente male. Il Cesena è nei bassifondi per cui al momento sarebbe in serie C retrocessa. Serve un cambio di rotta che è possibile vista la rosa a disposizione e una serie di ottimi elementi che possono fare la differenza in questa categoria.

Situazione non del tutto disperata per il Brescia di Marino che comunque ha bisogno di punti, pur essendo momentaneamente tranquillo. Entrambe le formazioni vogliono punti che permetterebbero di guardare al futuro con una tranquillità maggiore e che sarebbe fondamentale per vivere una stagione che possa portare alla salvezza. Il Manuzzi vuole spingere i padroni di casa alla conquista di punti mentre i sostenitori del Brescia si sposteranno in buon numero verso la terra romagnola per provare a portare a casa punti utili. Sarà una delle gare più intriganti della serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CESENA BRESCIA

Cesena Brescia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 2 HD, il numero 252 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA BRESCIA

Il tecnico del Cesena, Castori, schiererà i suoi con il 4-4-1-1 che vedrà in porta l'esperto Agliardi mentre in difesa giocheranno Perticone, Esposito, Rigione e Fazzi. A centrocampo per i romagnoli giocheranno invece Kupisz, Kone, Schiavone e Dalmonte che avranno il compito di smistare palloni utili per i giocatori più avanzati. Chi dovrà fare molto per fornire assist al centravanti è Laribi che agirà da trequartista. La punta sarà Jallow che con la sua grande velocità potrà fare molto male alla formazione lombarda. Brescia che invece andrà in campo al Manuzzi con il 3-4-3: in porta giocherà Minelli con Lancini, Gastaldello e Somma a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio sicuro per Longhi, Martinelli, Bisoli e Cancellotti. In avanti invece come esterni giocheranno Furlan e Machin con l'esperto Caracciolo a fare da boa centrale e riferimento non solo per l'attacco ma per l'intera formazione. Dalla panchina pronti a subentrare elementi come Ferrante e Torregrossa che possono essere elementi molto pericolosi.

CHIAVE TATTICA

Il Cesena ha un modo di giocare molto migliorato rispetto a qualche settimana fa. Il 4-4-1-1 sembra essere il modulo ideale per questa formazione. Kupisz e Dalmonte fanno tanto lavoro sporco sulla fascia e soprattutto forniscono una lunga serie di palloni utili per i centravanti che possono andare in gol facilmente. In avanti invece il pericolo numero uno è Jallow che con la sua tecnica e velocità riesce ad essere decisivo in gare come queste. Serve però ritrovare una certa solidità difensiva che sembra essere ormai smarrita da un po'. Guardando invece alla formazione bresciana, la squadra di Marino si basa molto su Caracciolo, elemento di grandissima importanza con i suoi gol pesantissimi. Uno come lui farebbe la differenza ancora anche in serie A per cui è lecito attendersi una gara con tanti palloni utili proprio per lui. Invece sugli esterni chi è in rampa di lancio è sicuramente Machin, elemento di spicco della Primavera della Roma delle ultime stagioni. Potrebbe essere la sorpresa anche in occasione della gara che andrà in scena al Manuzzi di Cesena.

PRONOSTICO E QUOTE

Una partita che sarà molto equilibrata, questo potrebbe essere Cesena Brescia come ben dimostrano le quote offerte da Bwin agli scommettitori. La vittoria dei padroni di casa viene quotata a 2.20 mentre il pareggio tra Cesena e Brescia viene dato a 3.40. Quotata a 3.10 la vittoria delle rondinelle di Marino in casa dei romagnoli.

