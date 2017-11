Gran Galà del Calcio 2017/ L'AIC premia i migliori: Top 11, squadra e allenatore

Gran Galà del Calcio 2017: lunedì 27 novembre l'Associazione Italiana Calciatori (AIC) premia la Top 11 dell'anno solare, insieme ad altri riconoscimenti. Conduce Alessandro Cattelan

27 novembre 2017 Claudio Franceschini

Gran Galà del Calcio 2017 AIC (Foto LaPresse)

Si tiene oggi lunedì 27 novembre il Gran Galà del Calcio AIC 2017: giunto alla settima edizione, questo appuntamento viene organizzato dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori) e sarà condotto dal noto presentatore Alessandro Cattelan presso il Megawatt Court di Milano. L’occasione è quella di formare una Top 11 della Serie A che riguardi l’anno in corso: le votazioni sono state effettuate da addetti ai lavori come allenatori e giornalisti, arbitri ed ex CT della nazionale oltre agli stessi calciatori, il cui voto è forse il più importante e significativo. Da ricordare poi che all’interno di questo Gran Galà del Calcio ci saranno altri premi: saranno infatti riconosciuti il miglior allenatore, il miglior arbitro, la squadra e il miglior giovane della Serie B oltre che la migliore calciatrice, in rappresentanza del calcio femminile. “E’ la serata dei calciatori, l’orgoglio dell’AIC): questo il commento del presidente Damiano Tommasi, che ha sottolineato la celebrazione della passione per il calcio “attraverso le gesta dei suoi protagonisti migliori ai quali i colleghi vogliono rendere omaggio”.

I CANDIDATI

Tra i nomi che potrebbero formare la Top 11, tanti candidati. La Juventus ovviamente ha una parte ampia all’interno della rosa, visto che da sei anni domina il campionato italiano e a maggio ha festeggiato il sesto scudetto consecutivo: Gigi Buffon per esempio potrebbe vincere il premio come miglior portiere della Serie A dopo essere già stato premiato come numero 1 ideale dalla UEFA. In più c’è praticamente tutta la difesa bianconera (compresi Dani Alves e Leonardo Bonucci, partiti in estate), Miralem Pjanic a centrocampo e chiaramente Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Tra chi potrebbe facilmente comparire nella squadra AIC ci sono anche calciatori del Napoli, su tutti Dries Mertens e Lorenzo Insigne ma anche, magari, Kalidou Koulibaly; la Roma è rappresentata da Radja Nainggolan e Daniele De Rossi oltre a Edin Dzeko, capocannoniere della scorsa edizione del campionato. Le squadre entro le quali votare sono proprio quelle: Juventus, Napoli e Roma. Del resto hanno dominato l’ultima Serie A: i partenopei, terzi in classifica, hanno chiuso con 14 punti di vantaggio sull’Atalanta quarta.

© Riproduzione Riservata.