Infortunio Defrel/ Roma, trauma al ginocchio per l'attaccante: dubbi sui tempi di recupero

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Gregoire Defrel (Foto: LaPresse)

Non c'è pace per Gregoire Defrel: l'attaccante della Roma si è nuovamente infortunato. Eusebio Di Francesco, dunque, perde di nuovo il calciatore, che era stato già fermo ai box per un problema al bicipite femorale. Oggi, lunedì 27 novembre, Defrel è stato sottoposto ad esami e accertamenti clinico-strumentali: le analisi hanno messo in evidenza “i postumi del violento trauma diretto alla rotula del ginocchio sinistro”. Entrato ieri in campo al 58' nel match Genoa-Roma al posto di Diego Perotti, l'attaccante giallorosso dovrà proseguire il percorso riabilitativo impostato dallo staff sanitario, ma i tempi di recupero al momento restano incerti. Non dovrebbe essere lungo comunque lo stop di Defrel, perché il quadro non è preoccupante: il trauma alla rotula non ha prodotto complicazioni di sorta, quindi il calciatore francese dovrebbe saltare solo il prossimo impegno di campionato della squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

INFORTUNIO DEFREL: DUBBI SUL RECUPERO PER LA CHAMPIONS

Gregorie Defrel dovrebbe saltare la partita contro la Spal, in programma venerdì alle 18.30 per il primo anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Resta da capire se l'attaccante della Roma riuscirà a tornare in Champions League tra otto giorni o se sarà costretto ad uno stop più lungo, visto che non si tratta del primo problema fisico in stagione. Intanto oggi ha seguito un lavoro individuale a causa della botta subita al ginocchio sinistro nella sfida contro il Genoa. Lo schiaffo di Daniele De Rossi a Lapadula non è dunque l'unica brutta notizia di giornata per la Roma, che deve fare i conti con l'infortunio occorso a Gregoire Defrel nella sfida del Ferraris. La forte contusione ha subito allarmato lo staff sanitario giallorosso, che ha sottoposto il calciatore francese agli esami per verificarne le condizioni fisiche e stabilire il programma di recupero. I tempi però non sono stati esplicitati nel comunicato.

