MONTELLA ESONERATO/ Gattuso nuovo allenatore del Milan: l’annuncio ufficiale

27 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Vincenzo Montella, ormai ex allenatore del Milan (Foto LaPresse)

Vincenzo Montella è stato esonerato dal Milan e il nuovo allenatore è Gennaro Gattuso, promosso dalla Primavera rossonera. Basta un breve messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Milan per vivacizzare questo lunedì mattina. Ecco dunque il testo del tweet: “#ACMilan comunica l’esonero di @VMontella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro”. Fatale il pareggio di ieri pomeriggio contro il Torino, ma più che il singolo risultato naturalmente Vincenzo Montella paga il rendimento negativo del Milan in questi mesi: un dato su tutti può essere illuminante, l’ultimo gol casalingo segnato dai rossoneri risale al 20 settembre, da allora due pareggi per 0-0 e due sconfitte, senza più segnare gol. Non basta dunque avere vinto il girone di Europa League davanti a una situazione decisamente negativa in campionato, a -18 punti dal Napoli capolista e 16 punti dietro i cugini dell’Inter, che l’anno scorso erano arrivati dietro al Milan e quest’estate hanno certamente investito meno in sede di calciomercato.

ADDIO A MONTELLA, BENVENUTO A GATTUSO: LA SVOLTA MILAN

Un’altra notizia molto interessante è però ala nomina di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, perché non capita spesso che una società annunci nello stesso momento l’addio a un allenatore e l’immediata nomina di un nuovo tecnico. Naturalmente questa velocità è resa possibile dal fatto che è stata scelta la soluzione interna, con la promozione di Gattuso dalla Primavera: nessuna ricerca di un nuovo nome, Ringhio dunque guiderà da subito la prima squadra dopo il buon lavoro svolto in questi mesi con i ragazzi, terzi in classifica nel campionato Primavera 1 dietro solo a Inter e Atalanta. Il calendario potrebbe dare una mano a Gattuso: ora una settimana intera per lavorare senza impegni di Europa League, poi ecco che le prime tre giornate di Serie A del campione del mondo 2006 come allenatore del Milan gli riserveranno come avversarie Benevento, Bologna e Verona.

