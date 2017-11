Nuovo presidente Lega Serie A/ L'assemblea si riunisce: fumata nera in arrivo?

Nuovo presidente Lega A: lunedì 27 novembre l'assemblea si riunisce per decidere le sorti della federazione ed evitare il commissariamento. Fronte compatto, ma con che candidato?

27 novembre 2017 Claudio Franceschini

Andrea Agnelli, presidente della Juventus (Foto LaPresse)

L’assemblea di Lega che si terrà lunedì 27 novembre potrebbe eleggere il nuovo presidente della A: questo almeno è l’intento dei club, che vogliono a tutti i costi evitare il commissariamento. Lo scorso venerdì si è già tenuta una riunione preliminare che aveva appunto lo scopo di provare a creare un fronte compatto verso l’elezione: almeno 10 club (tra cui Roma, Inter e Torino) sono d’accordo nel proporre un nome che non faccia riferimento agli attuali vertici del calcio italiano. In tal senso sarebbero già arrivate due bocciature: quella di Gabriele Gravina, attuale presidente di Lega Pro (ovvero l’uomo che, voltando le spalle a Carlo Tavecchio, ne ha di fatto forzato le dimissioni da capo della FIGC) ma anche quello di Ugo Marchetti, già vice comandante della Guardia di Finanza. Il quale è il candidato di Claudio Lotito, presidente della Lazio: il patron biancoceleste è stato isolato in questo contesto – così anche il Milan – e il fronte avanzato dalla Juventus e dalle altre società non dovrebbe eleggere uno dei due nomi di cui sopra. C’è la forte volontà, come detto, di staccarsi dalle figure attuali. Non solo: si punta a un modello stile Inghilterra, dove la Premier League è staccata dalla federazione nazionale.

NUOVO PRESIDENTE LEGA SERIE A: E' ANCORA CAOS!

Perché sia così, tuttavia, bisognerà prima avere discussioni con la UEFA e la FIFA per poter creare una Lega che faccia capo soltanto a se stessa; diventa dunque ancora più importante eleggere il presidente in tempi brevi per portare avanti il progetto. La sensazione però è che lunedì ci sarà una fumata nera: intanto perché per arrivare all’elezione del presidente di Lega A serviranno 14 voti e per il momento siamo appunto a 10 società compatte, dunque ne servirebbero altre quattro da tirare dalla propria parte. Il secondo motivo è ancora più determinante: al momento la “cordata” che spinge per il rinnovamento dei vertici del calcio di Serie A non ha ancora individuato un possibile candidato che possa fare al caso giusto. Di conseguenza, se lunedì arriveranno le bocciature di Gravina e Marchetti, si dovrà andare alla convocazione di un’altra assemblea per determinare, a quel punto con un candidato concreto, il nuovo presidente ed evitare così il commissariamento.

