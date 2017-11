Teramo Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Teramo Sambenedettese: streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone B di Serie C

27 novembre 2017 Redazione

Diretta Teramo Sambenedettese (LaPresse - repertorio)

Teramo Sambenedettese sarà diretta dall'arbitro Giosuè Mauro D’Apice della sezione di Arezzo: la partita si terrà oggi lunedì 27 novembre alle ore 20.45 e sarà il posticipo serale per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. Una sfida molto interessante tra due formazioni molto ostiche che tutto sommato stanno disputando una stagione in linea con le aspettative della vigilia. Nello specifico il Teramo si trova a quota 15 punti ottenuti grazie ad un percorso fatto da 2 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, mentre la Sambenedettese è in piena zona play off essendo a quota 21 punti con un ritardo di 8 punti rispetto alla capolista Padova e con un cammino caratterizzato da 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. In campionato il Teramo non ha più vinto nelle ultime cinque giornate con 4 pareggi ed una sconfitta ed è reduce dalla sconfitta subita in settimana in Coppa Italia per mano della Viterbese ai calci di rigore dopo che al 120esimo minuto il risultato era stato di 0-0. La Sambenedettese non è a sua volta nel proprio momento migliore in quanto è reduce da 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque di campionato ed in settimana è uscita di scena dalla Coppa Italia cedendo per 3-1 ai tempi supplementari per mano della Casertana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Teramo Sambenedettese sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD essendo il posticipo del lunedì, di conseguenza sarà visibile pure in diretta streaming video tramite RaiPlay; inoltra, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in streaming sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO SAMBENEDETTESE

Il Teramo dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con un 3-5-2 che vedrà Calore tra i pali ed in difesa Speranza nel mezzo con ai lati Caidi e Sales. Nel folto centrocampo dovremmo trovare come riferimento centrale il solito Amadio con ai Iati il fantasioso Ilari e De Grazia. Sulla corsia di destra Ventola sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Pietrantonio e dall’altro lato dovrebbe esserci l’ecuadoregno Varas. In avanti i favoriti per i due posti da titolare dovrebbero essere Tulli e Foggia anche se non è da escludere l’utilizzo di Barbuti. La risposta della Sambenedettese sarà affidata ad uno schieramento basato sul 3-4-3 con Aridita in porta e la difesa guidata da Miceli con uno tra Conson e Mattia sul centrodestra e Patti sull’altro fronte. A centrocampo Gelonese al fianco dell’ex calciatore del Palermo Bacivonic, Tomi titolare della corsia di destra e dall’altro lato Rapisarda. In avanti il tridente sarà incentrato su Miracoli che andrà a posizionarsi nel mezzo con uno tra Valente e Esposito sulla destra e sulla sinistra c’è ballottaggio tra Di Massimo e Troianiello.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente le due formazioni si schierano in maniera molto simile e soprattutto in ragione del classico atteggiamento del Teramo c’è da attendersi un match molto bloccato nel quale si andranno a formare dei duelli. In queste genere di gare potrebbero rivelarsi decisive le situazioni da palle inattive e la capacità dei giocatori offensivi di fare la classica giocata risolutiva.

PRONOSTICO E QUOTE

Le migliori compagnie scommesse italiani tra cui EuroBet per questo incontro prevedono un match molto equilibrato con una leggera prevalenza, nonostante il fattore campo, per gli ospiti. Infatti l’eventuale successo da parte della Sambenedettese darebbe diritto ad una quota di circa 2,45 mentre la vittoria da parte dei padroni di casa del Teramo vale 2,90 ed il risultato di parità veleggia intorno al 3.05.

