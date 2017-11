Video/ Bassano Reggiana (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 16^ giornata)

Video Bassano Reggiana (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 16^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

Video Bassano Reggiana (LaPresse)

La Reggiana parte a razzo e sfiora il gol in tre occasioni nel primo quarto d'ora, prima con Altiner, poi con Cianci e Spanò. Il Bassano è in affano e gli ospiti ne approfittano per sbloccarla al diciannovesimo, grazie ad una punizione trasformata da Riverola su cui Grandi non può nulla. La Reggiana sfiora il raddoppio poco dopo, con una conclusione di Cesarini che si stampa sulla traversa. Altinier è lesto a ribadire in rete ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Il Bassano non riesce a scuotersi, la Reggiana non la chiude ma gestisce con ordine. Nella ripresa, i padroni di casa si mettono in mostra con una fiammata di Fabbro. Nei minuti successivi, Grandi rischia grosso per i giallorossi, mentre al settantottesimo Carlini viene espulso per un intervento falloso. Il Bassano è in superiorità numerica, ma non la sfrutta. Al triplice fischio gioisce la Reggiana.

IL TABELLINO

Marcatori: 20' pt Riverola (R);

BASSANO (3-5-2): Grandi; Pasini, Bizzotto, Bonetto (37' st Giordani); Andreoni, Salvi (11' st Proia), Bianchi, Minesso, Karkalis (16' st Venitucci); Diop, Fabbro. A disp: Falcone, Piras, Barison, Laurenti, Ceccato, Tronco, Stevanin, Zarpellon. All: Magi.

REGGIANA (4-3-3): Narduzzo; Ghiringhelli, Crocchianti, Spanò, Panizzi; Bovo, Riverola, Carlini; Cianci (19' st Napoli, 43' st Rocco), Altinier (35' st Bobb), Cesarini. Facchin, De Santis, Zaccariello, Genevier, Viola, Lombardo, Galli. All: Eberini.

Arbitro: Daniele De Remigis di Teramo (Miniutti e Basile).

Note: espulso Carlini. Ammoniti Cesarini, Karkalis, Fabbro, Proia, Bizzotto, Narduzzo.

