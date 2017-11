Video/ Gavorrano Pro Piacenza (0-1): highlights e gol della partita (Serie C 16^ giornata)

Video Gavorrano Pro Piacenza (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 16^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

Video Gavorrano Pro Piacenza (LaPresse)

Il Pro Piacenza vince e convince contro il Gavorrano e conquista tre punti d'oro in ottica salvezza. I rossoneri superano i toscani per una rete a zero, grazie ad un gol firmato da Alessandro al fotofinish. Nella prima frazione di gioco, il Pro Piacenza gestisce il possesso palla e costruisce una potenziale occasione per passare in vantaggio attorno al quarto d'ora. Mastroianni riceve palla dentro l'area, ma la sua conclusione è sballata e finice fuori. Nel secondo tempo il Gavorrano tira fuori le unghie e prova a colpire sul fronte offensivo. I padroni di casa si fanno sorprendere ne finale di gara dalla conclusione di controbalzo di Alessandro. Con questa vittoria il Pro Piacenza supera l'Alessandria e il Cuneo in classifica e arriva con il morale alto alla sfida di domenica prossima.

IL TABELLINO

GAVORRANO PRO PIACENZA RISULTATO FINALE 0-1

MARCATORI: Alessandro 87' (P)

Gavorrano:3-5-2 Salvalaggio, Borghini, Salvadori, Ropolo, a centrocampo Cretellam Vitiello, Conti, Remedi e Geminiani; in attacco Merini e Moscati All. Sig. Favarin. (A disp. Mazzini, Bruni, Marianeschi, Brega, Malotti, Ferrante, Bianchi, Tissone, Mosti, Mugelli).

Pro Piacenza: 3-4-3 Gori, Battistini, Belotti e Beduschi in difesa, Bazzoffia, Aspas, Barba e Ricci a centrocampo e Mastroianni, Abate e Alessandro in attacco All. Sig. Pea. (A disp. Bertozzi, Calandra, Belfasti, Cavagna, Cesari, Starita, La Vigna, Monni, Messina).

Arbitro: Sig. Gualtieri di Asti (Amantea-Donato)

