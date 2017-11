Video/ Juventus Crotone (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 14^ giornata)

Video Juventus Crotone (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata domenica 26 novembre per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

27 novembre 2017 Stefano Belli

Video Juventus Crotone, Serie A (Foto LaPresse)

La superiorità della Juventus nei confronti del Crotone è stata talmente imbarazzante che il direttore di gara, allo scadere del novantesimo, non ha voluto concedere un secondo di extra-time mandando tutti a casa: il 3 a 0 è un risultato che sta stretto agli uomini di Allegri che hanno dominato in lungo e in largo facendo la partita dal primo all'ultimo minuto. Chi non ha visto la partita e guarda solamente il punteggio potrebbe pensare che gli uomini di Nicola si siano fatti infilare come polli dai contropiedi dei campioni d'Italia, invece i pitagorici non sono mai usciti dalla loro metà campo se non in un paio di frangenti isolati. Il dato sul possesso palla recita: 82% Juventus, 18% Crotone; gli ospiti hanno lasciato l'iniziativa agli avversari che non hanno mai mollato il pallino del gioco. Emblematico anche il computo degli interventi effettuati dai due portieri: 2 Buffon, 7 Cordaz che in qualche modo è riuscito anche a contenere il passivo evitando che assumesse proporzioni gigantesche. I giocatori della Juventus sono andati al tiro per 18 volte inquadrando lo specchio in 11 casi, soltanto 2 conclusioni nello specchio per il Crotone che non ha mai creato grattacapi a Buffon, spettatore non pagante di questo match. Al di là del risultato di stasera la compagine di Nicola resta comunque davanti a cinque squadre ed è indubbiamente avvantaggiata rispetto a squadre come il Benevento che non ha ancora totalizzato un punto dall'inizio del campionato.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: "A volte ci capita di subire con i quattro di difesa e non prendere gol con la difesa a tre, non credo che il modulo incida sul nostro rendimento. Oggi era importante vincere e rimanere attaccati a Inter e Napoli che stanno viaggiando fortissimo, i tre punti sono il viatico migliore per approcciare nel migliore dei modi il big match contro il Napoli; a dicembre avremo tre scontri diretti ma è da marzo in poi che si deciderà il campionato. Stasera inoltre ci mancavano diversi elementi, Higuain ha preso una forte botta alla mano e domani farà ulteriori accertamenti, altri invece non avevano una grande condizione. In base agli uomini che ho a disposizione scelgo il modulo più adatto per l'occasione. Mattia oltre a essere un giocatore importante è un ragazzo che deve credere di più nelle sue qualità non tanto tecniche ma caratteriali".

Nel post-gara è intervenuto anche il tecnico del Crotone, Davide Nicola: "Sconfitta a parte sono contento della prestazione odierna, è la terza volta che incontriamo la Juventus e ogni volta abbiamo sempre adottato delle contromisure diverse, nel primo tempo siamo stati molto attenti e ordinati, nella ripresa quando abbiamo subito gol ci siamo un po' disuniti e abbiamo perso le misure in mezzo al campo. Mi ritengo comunque soddisfatto, queste partite ci servono comunque per crescere e per darci lo slancio in vista degli scontri diretti per la salvezza. Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto la possibilità di giocare sin dall'inizio allo Scida e questo ci ha consentito di fare più punti, la mentalità di non dare più importanza a una partita rispetto a un'altra l'anno scorso aveva pagato, spero possa fruttare anche in questa stagione".

