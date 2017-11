Video/ Milan Torino (0-0): highlights della partita (Serie A 14^ giornata)

Video Milan Torino (risultato finale 0-0): gli highlights della partita che si è giocata domenica 26 novembre a San Siro, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

27 novembre 2017 Redazione

Video Milan Torino, Serie A (Foto LaPresse)

Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Torino tra le mura amiche del Meazza. In casa i rossoneri non segnano in campionato da ben 389', un'infinità per chi ambisce a rientrare nell'élite del calcio europeo. Anche oggi si sono visti gli stessi limiti di una squadra priva di piani di riserva. Se Suso e Bonaventura non si accendono e se Kalinic e André Silva non concretizzano sotto porta, per il Milan sono dolori. Eppure le statistiche parlano di un possesso palla pari al 52,9% contro il 47,1% avversario. I tiri del Diavolo sono stati 17, 6 dei quali diretti verso lo specchio della porta, dove Sirigu è stato il grande protagonista; il Torino ha calciato 8 volte, 2 soltanto in porta. Vediamo le occasioni più nitide del match. Al 4' un tiro errato di Suso si trasforma in assist per Kalinic, che davanti al portiere, in posizione regolare, calcia senza troppa convinzione colpendo un palo clamoroso. Poco dopo Suso scalda i guantoni di Sirigu mentre al 23' André Silva manda sul fondo un bel traversone di Zapata. Nel finale di tempo Kalinic ruba palla a Nkoulou ma sbaglia a servire Silva; sul proseguo dell'azione Suso conclude sul fondo. Nella ripresa Bonucci cestina una buona chance, mentre al 67' Sirigu salva due volte su Kalinic, pericoloso di testa e di piede. Un minuto più tardi l'estremo difensore granata salva ancora su Suso. Il Torino si rende pericoloso una sola volta, all'82': Ansaldi mette in mezzo per la girata di testa di Belotti, che si vede murare da Donnarumma. Iago è pronto per il tap-in ma Montolivo salva sulla linea. Il Milan tenta il tutto per tutto ma Cahlanoglu si vede respingere il tiro dal solito Sirigu al 92'.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Milan-Torino ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rossoneri, Vincenzo Montella. Queste le sue parole ai microfoni di Premium Sport: "Il Milan ha condotto la gara dall'inizio alla fine. Abbiamo creato diverse palle gol nitide e abbiamo concesso pochissimo. Alla squadra non posso recriminare nulla se non un po' più di serenità e tranquillità in zona gol. In questo momento non siamo bravi a sfruttare le occasioni sotto porta. E' stata una partita stregata ma la prestazione rimane. Mi dispiace per il risultato. Sirigu è stato bravissimo, il calcio è questo ma dobbiamo portare avanti il nostro lavoro. Il pubblico deve aspettarsi una vittoria ma la squadra oggettivamente ha giocato".

MILAN TORINO, VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

