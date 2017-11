Video/ Pisa Livorno (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 16^ giornata)

Video Pisa Livorno (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita valida nella 16^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

Video Pisa Livorno (LaPresse)

Il Pisa batte il Livorno 1-0 nel derby toscano e accorcia le distanze dalla vetta della classifica. Gara decisa dalla marcatura di Eusepi, che al trentunesimo del primo tempo spedisce in rete il suggerimento di Masucci. Il gol spezza le gambe agli amaranto, che da quel momento in poi non riescono più a riproporsi con convinzione sul fronte offensivo. Il Pisa preme e sfiora il raddoppio con Masucci e Ghucher. Più equilibrio, invece, ad inizio partita, con le due squadre che sciupano una chance a testa. Nella ripresa il Livorno prova a scuotersi e dopo due minuti è già dalle parti di Petkovic con un tentativo di Valiani. Al sessantesimo altra opportunità per gli amaranto, con il cross di Pederelli che attraversa pericolosamente l'area. Nel finale chance del Pisa con Gucher, arginato da Mazzoni in uscita.

IL TABELLNO

PISA (4-3-3): Petkovic; Mannini, Ingrosso, Carillo, Filippini (dal 34'st Zammarini); De Vitis (dal 31'st Izzillo), Gucher, Maltese; Giannone (dal 21'st Lisuzzo), Eusepi (dal 38'st Cernigoi), Masucci. A disp. Voltolini, Birindelli, Sabotic, Favale, Zammarini, Di Quinzio, Cuppone, Peralta, Negro. All. Pazienza.

LIVORNO (4-2-3-1): Mazzoni; Pedrelli, Gonnelli (dal 34'st Baumgartner), Gasbarro, Franco; Luci (dal 34'st Montini), Giandonato (dal 12'st Maiorino); Doumbia, Murilo (dal 21'st Perez), Valiani; Vantaggiato (dal 21'st Ponce). A disp. Pulidori, Hadžiosmanovic, Borghese, Gemmi, Morelli, Pirrello, Bruno. All. Sottil

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: pt 30' Eusepi

Note: Angoli 6-2 per il Pisa. Espulso Maiorino per doppia ammonizione. ammoniti Filippini, Murilo, Mazzoni e Petkovic. Recupero: pt 1'; st 4'. Spettatori 8.307 (di cui 4.292 abbonati 3 e 4.015) per un incasso di 89.685,63 euro

