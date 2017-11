Video/ Ternana Perugia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 16^ giornata)

Video Ternana Perugia (risultato finale 1-1): gli highlights, le azioni salienti e i gol della partita valida nella 16^ giornata del Campionato della Serie B 2017-2018.

27 novembre 2017 Michela Colombo

Video Ternana Perugia (LaPresse)

Accesissimo derby umbro al Liberati tra Ternana e Perugia, che vede nel tabellone finale il sofferto pareggio per 1.1 come esito nella 16^ giornata del campionato della Serie B 2017-2018. Il match è stato deciso al 36’ dal bel rigore firmato per i padroni di casa al 36’: è poi solo negli ultimi minuti addizionali della ripresa che i grifoni trovano un insperato pareggio con Di Carmine, che dal dischetto non sbaglia. Una sfida quindi decisa ai rigori che ha però visto tante emozioni in campo nel pomeriggio di ieri: vediamo ora di raccontare il match attraverso qualche dato statistico. Partendo dai padroni di casa va detto che rossoverdi hanno segnato il 51% del possesso palla, firmando nel contempo appena 4 tiri di cui però ben 3 erano ben indirizzati verso lo specchio avversario. Va poi detto che la Ternana ha messo a bilancio anche 20 punizioni e sette corner, oltre che 1 fuorigioco e 16 falli. Di contro il Perugia ha fissato a bilancio il 49% del possesso palla, realizzando anche 7 tiri di cui però solo due a target e ben 5 oltre lo specchio dei rossoverdi. Oltre a questo si contano anche 17 punizioni e 2 parate oltre a ben 20 falli: i grifoni poi hanno subito anche 2 ammonizioni e un’espulsione (per doppio giallo) toccata a Volta al 85’.

LE DICHIARAZIONI

Non è certamente un risultato gradito a Stefano Ranucci quello che emerso al Liberati dal match tra Ternana e Perugia. In conferenza stampa infatti il direttore del club rossoverde ha infatti dichiarato: “Non penso che i cambi abbiamo inciso sull’esito della partita. È stato deciso da ben altro. Mi riferisco a una serie di episodi che non vedo l’ora di tornare a casa per vederli bene. Ci concentriamo sul rigore ma al rigore non dovevamo nemmeno arrivarci. Si parla di riformare il calcio, facciamolo ripartire bene. Oggi c’era una sola squadra che meritava di vincere”. Amare pure le parole di Filippo Tiscione che uscito dagli spogliatoio ha dichiarato: "Il rigore? Dalla panchina non sono riuscito a vedere il presunto fallo. Dispiace perchè meritavamo la vittoria. L'Unicusano mi ha dato l' opportunità di giocare in questa importante piazza, voglio fare bene con questa maglia. Anche oggi i tifosi sono stati splendidi, oggi speravo di giocare ma sono deluso per il risultato. Oggi si è vista la voglia di vincere".

