Video/ Udinese Napoli (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 14^ giornata)

Video Udinese Napoli (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata domenica 26 novembre per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

27 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Udinese Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Il Napoli torna in testa alla classifica grazie alla vittoria per 1-0 in casa dell'Udinese, decide un rigore di Jorginho che prima sbaglia e poi sigla sulla ribattuta. Andiamo a scoprire le statistiche di un match non certo indimenticabile per la bellezza del gioco. Andiamo a scoprire ora le statistiche del match. Possesso palla a favore del Napoli, 58% contro il 42% dell'Udinese. Dieci i tiri totali dei padroni di casa contro i sei della capolista. Squadra di Oddo che prova con insistenza i lanci lungi, ben trenta, contro i sedici provati dal Napoli. Passiamo ora alle statistiche individuali. Barak ha calciato due volte in porta e creato due occasioni da gol. Balic ha recuperato ben dieci palloni seguito da Widmer con sette. Insigne invece ha perso ben nove palloni seguito da Adnan con otto. Partita poco spettacolare come si evince dai numeri del match.

LE DICHIARAZIONI

A Radio Rai, dopo la gara contro il Napoli, parla l'allenatore dell'Udinese, Massimo Oddo. Queste le sue parole raccolte da tuttomercatoweb: "Il Napoli è una squadra che si conosce bene, sono arrivato solo sei giorni fa, non potevo stravolgere la formazione soprattutto sulla trequarti. Il risultato è anche frutto del lavoro di Delneri. Ho dato ai ragazzi indicazioni su intensità e voglia di fare. Hanno risposto alla grande e ha margini di miglioramento. Ci sono giocatori con fisicità, ma che devono migliorare dal punto di vista tattico. Barak? Uscito alla distanza, un vero talento, migliorerà ancora. Ha tanta qualità, ha tutto per diventare un grande giocatore. Scuffet o Bizzarri? Vediamo il lavoro sul campo, poi farò le mie valutazioni".

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Una partita sporca, di seconde palle. Gli anni scorsi saremmo in difficoltà. Oggi abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva, anche se abbiamo giocato su un terreno indegno per una categoria come la serie A, questa è la fotografia del calcio italiano. Se non ve ne siete accorti dovete fare un altro lavoro, tre tocchi per stoppare una palla è un fatto grave. Dal punto di vista fisico c'è poco tempo per preparare la sfida contro la Juventus, ma dal punto di vista tattico si può fare qualcosa di più. Non penso che questo possa incedere sulla nostra forma fisica. Oggi la fase difensiva l'ho vista su buoni livelli, se diventiamo solidi abbiamo la possibilità di fare bene in attacco, le qualità ci sono".

UDINESE NAPOLI, VIDEO E GOL HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.