Beppe Bonetto/ E' morto lo storico direttore generale del Torino, artefice dell'ultimo scudetto granata

28 novembre 2017 Silvana Palazzo

Beppe Bonetto

Addio a Beppe Bonetto: lo storico direttore generale del Torino è morto all'età di 83 anni. Con il suo lavoro ha scritto la storia del calcio italiano: ha inventato il mestiere del procuratore sportivo ed è artefice dell'ultimo scudetto granata. Costruì pezzo dopo pezzo quella squadra che vinse lo scudetto del 1976, due Coppe Italia e quattro scudetti Primavera. Laureatosi in Economia e Commercio nel 1958, lavorò per cinque anni come responsabile amministrativo della Lega Calcio, poi divenne segretario e in seguito direttore generale del Torino, diventando il braccio operativo della gestione di Orfeo Pianelli. Questo fu il periodo più fulgido della storia granata, fatta eccezione per l'epopea del Grande Torino. Un lavoro fatto con metodo: si dedicò inizialmente al potenziamento del settore giovanile, poi allo scandagliamento dei campionati minori e quindi ai colpi di mercato veri e propri. Con lui sono cresciuti campioni come Novellino, Pulici, Agroppi e Onofri. Inoltre, fece restare a galla il club alla fine dell'area pianelliana. I suoi ultimi anni furono però caratterizzati dalle cessioni più dolorose: Graziani e Pecci alla Fiorentina, Mozzini all'Inter, Claudio Sala al Genoa, Patrizio Sala alla Sampdoria e Castellini al Napoli, rimpiazzati tutti dai ragazzi cresciuti in casa. Da Torino passò al Napoli di Ferlaino, poi lavorò per Perugia e Genoa prima di cominciare la carriera di procuratore.

MORTO BEPPE BONETTO: INVENTÒ IL MESTIERE DEL PROCURATORE

Beppe Bonetto fu precursore del mestiere di procuratore. Per lungo tempo fu presidente dell'associazione di categoria. In pratica ha inventato un lavoro che prima non esisteva, cioè quello di agente di calciatori. Nel 1984 fondò l'International Football Agency (Ifa) attraverso cui indirizzò molti dei più grandi calciatori degli anni Ottanta-Novanta. Nella sua “scuderia” Peruzzi, Ferrara, Cravero, Maldini, Francini, Fuser, Crippa, Zambrotta, Jorgensen, Ravanelli, Rizzitelli, Rossi, Balzaretti, Filippo Galli, Gamberoni, Desideri e Gilardino, per citarne giusto qualcuno... Molti dei suoi assistiti fingono per lavorare con lui al termine della carriera, come Ciccio Romano, Bia o Sclosa. Suo figlio Marcello sta portando avanti il suo lavoro, insieme al nipote Federico e Guglielmo Gabetto, nipote del centravanti del Grande Torino. Fino alla fine Beppe Bonetto, come riportato dalla Repubblica, ha continuato a seguire il Torino, squadra che non ha mai smesso di amare, e si è recato ogni giorno in ufficio alla guida della sua 500 gialla. Oltre al figlio Marcello, lascia la moglie, la nuora e un nipote, chiamato Paolino in onore di Pulici.

