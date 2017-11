Cagliari Pordenone/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Pordenone, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il quarto turno della Coppa Italia 2017-2018

28 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Pordenone, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Cagliari Pordenone sarà diretta dall'arbitro Fabio Piscopo ed è la sfida che, in programma martedì 28 novembre alle ore 15, è valida per il quarto turno di Coppa Italia 2017-2018. Partita secca come detto: si gioca alla Sardegna Arena perchè la formula prevede che il fattore campo sia a favore della squadra meglio piazzata nel tabellone, e ovviamente non c’è dubbio in questo caso visto che si affrontano una squadra di Serie A e una di Serie C. Il regolamento prevede tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti e se l’equilibrio dovesse rimanere anche al termine dei 120 minuti; un esito che il Cagliari ha già vissuto nel terzo turno, quando ha eliminato il Palermo sempre giocando tra le mura amiche. La vincente di questa partita giocherà contro l'Inter, ovviamente a San Siro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Pordenone sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, come la quasi totalità del programma nel quarto turno di Coppa Italia: appuntamento in chiaro per tutti anche sul canale Rai Sport +, mentre per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it. Ricordiamo anche le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network (in particolare Facebook e Twitter) per tutte le informazioni utili sulla sfida della Sardegna Arena.

CAGLIARI PORDENONE: DIRETTA STREAMING SU RAISPORT

IL CONTESTO

Sarà una sfida potenzialmente interessante: vero che ci sono due categorie di differenza, ma il Pordenone è sicuramente una delle squadre più competitive della Serie C e da almeno un paio di stagioni corre per la promozione. Vero che il 3-2 al Vicenza dello scorso venerdì ha interrotto una serie di tre sconfitte (e sei partite senza vincere), ma i ramarri sono comunque terzi in classifica nel girone B; in Coppa Italia invece hanno fatto benissimo, eliminando Matelica (2-0 in casa) e soprattutto il Venezia con un 2-1 esterno prima di far fuori anche il Lecce con un 3-2 arrivato al Bottecchia. Il Cagliari a oggi sembra tranquillo nella classifica di Serie A, ma deve sempre e comunque guardarsi le spalle; venerdì sera ha perso in casa contro l’Inter giocando però una buona partita - soprattutto nel primo tempo - e confermando di poter fare un campionato senza affanni. Un solo turno giocato in Coppa Italia: come detto, quello vinto alla Sardegna Arena contro il Palermo, ai rigori dopo un 1-1 nel 120 minuti. Curiosità: se fossero passati i rosanero ci sarebbe stata la sfida con il grande ex Bruno Tedino, che a Pordenone ha allenato per due stagioni portando la squadra due volte alla semifinale playoff.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI

Sicuramente Diego Lopez farà un po’ di turnover per questa partita: in porta si potrebbe rivedere Cragno, che ha superato il problema fisico e sarà dunque in campo per recuperare la condizione. Possibile lo schieramento a tre che ormai accompagna le partite degli isolani: dunque possibile spazio a Marco Capuano insieme a Pisacane e uno tra Romagna e Andreolli, con Miangue avanzato a centrocampo sulla corsia mancina e Van Der Wiel che finalmente avrà il suo posto a destra. In mezzo al campo le alternative sono tante: quasi sicuro del posto Dessena che sarà una delle due mezzali, dall’altra parte del campo dovrebbe essere schierato Cossu con Cigarini che può giocare ancora da playmaker davanti alla difesa - in alternativa può esserci Barella, che sa disimpegnarsi in quel ruolo. Davanti, Giannetti e Diego Farias rappresentano la scelta più plausibile in nome delle variazioni rispetto al campionato, ma non va comunque sottovalutato Melchiorri che scalpita per una maglia.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE

Anche per Leonardo Colucci potrebbe esserci un po’ di alternanza in campo, a partire dalla porta dove Perilli potrebbe lasciare il posto a uno tra Meneghetti e Zommers (lettone di proprietà del Parma). Difesa nella quale Formiconi sarà confermato a destra, in mezzo Bassoli se la gioca con Parodi per affiancare capitan Stefani mentre a sinistra è ballottaggio tra Nunzella, favorito, e De Agostini che potrebbe essere risparmiato per il campionato. Nel settore nevralgico del campo le alternative non sono tantissime: Burrai dunque va ancora verso una maglia da titolare, con Buratto e Silvestro che sono pronti a ricoprire i ruoli di interno. Colucci schiera solitamente il Pordenone con i due trequartisti alle spalle della prima punta: Raffini candidato a sostituire Magnaghi, mentre Ciurria si gioca il posto con un Berrettoni decisamente favorito. Allo stesso modo Martignago è in un testa a testa con lo spagnolo Sainz Maza, e anche lui sembra in vantaggio.

QUOTE E SCOMMESSE

Per scommettere su questa partita abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, e ovviamente il Cagliari parte nettamente favorito: siamo a 1,23 per la quota che accompagna il segno 1 - identifica la vittoria degli isolani - mentre per il pareggio dovrete giocare il segno X e potreste guadagnare 5,50 volte la cifra messa sul piatto. Per il segno 2, da giocare per l’affermazione esterna del Pordenone, la vincita sarebbe di ben 11,00 volte quello che avrete deciso di investire sulla partita della Sardegna Arena.

© Riproduzione Riservata.