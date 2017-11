Calciomercato Juventus/ Il punto di Venzo Calamassi: Dybala rimane, mentre Khedira… (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva al procuratore Venzo Calamassi sulle ultime indiscrezioni e i possibili movimenti di mercato in casa dei bianconeri.

28 novembre 2017 INT. Venzo Calamassi

Paulo Dybala (LaPresse)

Prospettive di calciomercato in casa Juventus con la finestra di mercato invernale sempre più vicina: la dirigenza bianconera è infatti da tempo al lavoro per dare a Allegri i necessari rinforzi in rosa. Le ultime indiscrezioni di calciomercato infatti delineano come possibili obbiettivi della dirigenza della Vecchia Signora Darmian e Barella, ma a preoccupare i tifosi sono perlopiù i possibili addii. alcune voci infatti vedono Khedira lontano dalla Juventus, mentre chiaramente è sempre pioggia di offerte pesanti per Paulo Dybala. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Venzo Calamassi: ecolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Courtois erede di Buffon? Intanto bisogna vedere se Courtois sia veramente da Juventus, anche se certamente è un portiere di valore e potrebbe arrivare a Torino. Del resto il numero uno belga sarebbe contento, prenderebbe un buon ingaggio, verrebbe a giocare in un club di grande importanza. Io penso invece che la Juventus potrebbe puntare anche sui giovani portieri che ha. Probabilmente la formazione bianconera pensa ancora a Donnarumma: in fondo nonostante tutto Donnarumma potrebbe ancora partire, del resto la situazione finanziaria del Milan non è del tutto chiara.

Potrebbe arrivare Darmian invece? C'è già De Sciglio in grado di giocare sulla fascia e come centrale. Poi c'è Alex Sandro, vedremo fino a quando rimarrà in bianconero, nel suo ruolo di laterale sinistro. Quanto a Chiellini fra un po' di tempo potrebbe essere sostituito: non è più giovane, è un calciatore che ha sempre puntato sulla fisicità e questo potrebbe aver influito sulla sua carriera.

La Juventus insiste per Barella. E' un giocatore che mi piace, un giovane del Cagliari che si è messo in evidenza. Potrebbe arrivare a Torino, bisogna vedere poi se Barella riuscirebbe a esprimersi come sa. In questo senso la testa di un calciatore è sempre fondamentale.

Khedira partirà? Penso che abbia fatto il suo tempo, se arrivasse un'offerta importante la Juventus potrebbe cederlo.

Dybala verso il Manchester United? No credo proprio che non partirà, la Juventus ha puntato su di lui, perchè cederlo? Non penso neanche che Dybala si possa mettere in discussione, ha sempre dimostrato il suo valore anche in quest'inizio di stagione, è un calciatore di grandi qualità tecniche.

(Franco Vittadini)

