Piacenza Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Piacenza Alessandria streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie C

28 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Piacenza Alessandria (Foto LaPresse)

Piacenza Alessandria, partita diretta dall’arbitro Alberto Santoro oggi, martedì 28 novembre alle ore 20.30 allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. La Coppa nazionale della terza serie del calcio italiano continua dunque ad essere protagonista anche in questa settimana: si gioca in partita secca, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà agli ottavi di finale, di cui si conoscono già data ed avversaria. Infatti la vincente di Piacenza-Alessandria affronterà il 13 dicembre l’AlbinoLeffe, che nei sedicesimi ha già giocato due settimane fa, eliminando guarda caso la Pro Piacenza e dunque potrebbe incontrare entrambe le squadre della città emiliana.

Curiosamente, Piacenza Alessandria è stata giocata in campionato solo pochi giorni fa: venerdì le due squadre si sono affrontate nell’anticipo della sedicesima giornata del girone A, disposto proprio in vista dell’odierno impegno di Coppa Italia. Stesso stadio e stesse formazioni a soli quattro giorni di distanza: venerdì fu una divertente partita ricca di gol, vinta per 3-2 dal Piacenza che anche oggi cercherà di sfruttare il fattore campo. L’Alessandria cercherà l’immediata rivincita, anche se naturalmente un fattore decisivo per la partita di oggi sarà il modo in cui le due squadre la affronteranno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PIACENZA ALESSANDRIA

Piacenza Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ALESSANDRIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ovviamente teniamo come punto di riferimento gli 11 titolari della partita di venerdì sera, pur se in Coppa Italia è possibile un ampio turnover per dare spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora in campionato. Comunque, il Piacenza quattro giorni fa era sceso in campo con il modulo 4-3-3 con Fumagalli in porta, poi Mora, Pergreffi, Masciangelo e Silva nella difesa a quattro, a centrocampo Morosini, Della Latta e Segre, in fine il tridente d’attacco composto da Nobile, Romero e Scaccabarozzi. L’Alessandria aveva risposto con Agazzi in porta, retroguardia a quattro con Casasola, Gozzi, Giosa e Fissore; nel modulo 4-4-2 si proseguiva poi con il centrocampo che vedeva Nicco a destra, Cazzola e Branca centrali, Sestu esterno sinistro. Infine il tandem d’attacco con Marconi e Gonzalez: potrebbero naturalmente cambiare gli interpreti, ma le idee tattiche dovrebbero rimanere le stesse.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo la proposta di bet365 per il match Piacenza Alessandria vanno ai padroni di casa emiliani, ma in un contesto molto equilibrato: il segno 1 infatti è quotato a 2,25, mentre il segno 2 paga 2,75 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,25.

© Riproduzione Riservata.