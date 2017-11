Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite del 4^ turno (oggi 28 novembre 2017)

Risultati Coppa Italia: diretta live score delle partite in programma oggi martedi 28 novembre 2017 valide per il quarto turno preliminare dell'edizione 2017-2018.

28 novembre 2017

Risultati Coppa Italia (LaPresse)

La Coppa Italia ora protagonista e lo fa in questa settimana con il quarto turno preliminare: l’attesa è tanta anche perché è proprio dalle partite di oggi che si conosceranno le ultime partecipanti alla fase finale del tabellone della competizione. La posta in palio infatti in questo ultimo turno è proprio un posto ai prossimi ottavi di finale che avranno luogo il prossimo 13 dicembre 2017: qui le vincitrici di questa ultima fase preliminare incontreranno 8 formazioni già iscritte ovvero Juventus, Milan, Roma, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Lazio (selezionate come Teste di serie) La formula anche per questo 4^ turno della Coppa Italia è sempre la stessa: scontro diretto senza match di ritorno, con disputa di due tempi supplementari da 15 minuti l’uno ed eventualmente dei calci di rigore in caso di parità. Per la giornata di oggi martedi 28 novembre 2017 sono stati poi messi in calendario appena tre incontri, che ora andremo a vedere nel dettaglio.

CAGLIARI PORDENONE (Ore 15.00)

Sarà la sfida tra Cagliari e Pordenone ad aprire le danze alla Sardegna Arena oggi alle ore 15.00: il luogo dello svolgimento del match non è casuale visto che da regolamento, la federazione ha concesso ai sardi un numero più alto nel ranking di ingresso nel tabellone della Coppa Italia 2017-2018. La partita si annuncia senza dubbio particolarmente interessante anche perché sarà il primo banco di prova per la competizione per il tecnico dei sardi Diego Lopez, subentrato a Rastelli solo lo scorso 18 ottobre. Di contro però la compagine rossoblu affronterà la squadra dei ramarri che pure hanno già superato ben tre turni preliminari in questa edizione della Coppa e non hanno alcuna paura ad affrontare una formazione della categoria superiore di campionato.

SPAL CITTADELLA (Ore 18.00)

Alle ore 18.00 si accenderà invece al Paolo Mazza la partita tra Spal e Cittadella: sarà quindi un gradito incontro tra formazioni che solo nella stagione precedente hanno convissuto nella medesima lega. Se infatti la compagine granata milita ancora nella Serie B e non a caso quindi ha preso parte al tabellone della Coppa Italia al secondo turno preliminare, i biancazzurri ora si trovano (in cattive acque) nel Campionato della Serie A. I ferraresi torneranno quindi in campo dopo aver agilmente battuto nel turno precedente il Renate, club della serie C: sarà uno scontro tra formazioni delle due prime categorie del calcio italiano tutto particolare

SAMPDORIA PESCARA (Ore 21.00)

Il match serale vedrà protagonisti nella bella e difficile cornice del Marassi la partita tra Sampdoria e Pescara, attesa ala ore 21.00. Sarà senza dubbio una partita molto particolare, a cui la compagnie dei delfini approdano ora provenendo dalla categoria cadetta. L’anno scorso infatti la formazione azzurra ha dovuto abbandonare il Campionato della Serie A, dove invece esercita ancora e con grande soddisfazione la compagine blucerchiata di Marco Giampaolo. Anche in terra ligure quindi si riproporrà lo scontro diretto tra una formazione della serie A e una grande ex, come già succederà al Mazza: sono attese quindi granii emozioni in campo.

