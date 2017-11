Sampdoria Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Pescara streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Coppa Italia, valida per il quarto turno

28 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sampdoria Pescara: Caprari e vTorreira, due ex (LaPresse)

Sampdoria Pescara, partita diretta dall’arbitro Fourneau oggi, martedì 28 novembre alle ore 21.00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, sarà una sfida valida per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018. La nostra Coppa nazionale infatti torna protagonista dopo i primi turni disputati in piena estate: anche questo quarto turno si disputa in partita secca sul campo della squadra con il miglior numero di tabellone e di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà agli ottavi di finale, di cui si conoscono già data ed avversaria. Infatti la vincente di Sampdoria-Pescara affronterà il 13 dicembre la Fiorentina allo stadio Franchi.

La sesta della Serie A in casa contro la dodicesima della Serie B: sulla carta non dovrebbe esserci storia, soprattutto se si considera che la Sampdoria di Marco Giampaolo in questi mesi a Marassi è stata praticamente perfetta, inanellando una serie di vittorie consecutive anche contro avversarie di spicco come la Juventus. Il Pescara di Zdenek Zeman è dunque chiamato a una difficile impresa: riusciranno gli abruzzesi a rendere dura la vita dei blucerchiati oppure la partita si avvierà tranquillamente verso l’esito più prevedibile?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SAMPDORIA PESCARA

Sampdoria Pescara sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando (che trovate anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky), dal momento che la Rai detiene i diritti per trasmettere in esclusiva la Coppa Italia. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita a tutti in modo gratuito collegandosi al sito www.raiplay.it/dirette/raisportpiuhd.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PESCARA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ovviamente bisogna tenere conto del fatto che in Coppa Italia gli allenatori fanno sempre ricorso al turnover, dando spazio ai giocatori meno utilizzati in campionato. Ad esempio in porta per la Sampdoria dovrebbe tornare Puggioni al posto di Viviano e anche negli altri reparti ci dovrebbe essere spazio per le riserve. In attacco dunque ci aspettiamo titolari Alvarez e Caprari, magari in appoggio al giovane polacco Kownacki, che vanta ben due gol segnati in sole quattro presenze in campionato. Per Caprari, ex della partita, il match contro il Pescara avrà d’altronde un sapore speciale, come anche per Verre, che è un altro possibile titolare per i doriani. Il Pescara dovrebbe fare meno turnover, anche se qualche cambiamento non mancherà pure per gli abruzzesi: qui tra gli ex possiamo citare il portiere Fiorillo e il difensore Fornasier, entrambi probabili titolari questa sera. In attacco invece ci attendiamo prima punta Pettinari, assistito dagli esterni Mancuso e Capone nell’immancabile 4-3-3 zemaniano.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo la proposta dall’agenzia SNAI per il match Sampdoria Pescara vanno in modo chiaro ai padroni di casa blucerchiati: il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre il segno 2 paga 7,50 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 5,00.

