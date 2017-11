Spal Cittadella/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Cittadella, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il quarto turno della Coppa Italia 2017-2018

28 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Spal Chievo, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Spal Cittadella, partita che sarà diretta dal signor Valerio Marini, si gioca alle ore 18 di martedì 28 novembre: allo stadio Mazza siamo in campo per il quarto turno di Coppa Italia 2017-2018. Una partita ad eliminazione diretta, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore se il risultato dovesse essere di parità; il regolamento del torneo è lo stesso ormai da qualche anno, e prevede una gara secca fino alle semifinali, che saranno invece l’unico turno che si disputerà in andata e ritorno. Si gioca in casa della squadra con il seed più alto nel tabellone: essendo la Spal neopromossa in Serie A (fanno fede i risultati della scorsa stagione) ha vantaggio rispetto a un Cittadella che aveva centrato i playoff ma si era fermato subito. Chi si qualificherà, negli ottavi di finale sfiderà la Lazio in una partita che si giocherà allo stadio Olimpico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Cittadella sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, come la quasi totalità del programma nel quarto turno di Coppa Italia: appuntamento in chiaro per tutti anche sul canale Rai Sport +, mentre per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it. Per tutte le informazioni utili sulla sfida di Coppa Italia sono a disposizione anche gli account ufficiali sui social network - Facebook e Twitter - delle due società.

SPAL CITTADELLA: DIRETTA STREAMING SU RAISPORT

IL CONTESTO

La Spal tutto sommato sta facendo bene in campionato: al ritorno dopo 49 anni la squadra estense occupa il quartultimo posto in compagnia del Genoa, e anche se ha vinto una delle ultime 12 partite (e due in tutta la stagione) sta comunque mantenendo la linea di galleggiamento, con pareggi preziosi contro Atalanta e Fiorentina prima di cadere in rimonta sul campo del Chievo. Una sola partita affrontata in Coppa Italia fino a qui: risale alla prima metà di agosto e a un 1-0 sul Renate. Per quanto riguarda il Cittadella, per la seconda stagione consecutiva i veneti aspirano ai playoff di Serie B: i veneti attualmente sono settimi in classifica, ma arrivano da due vittorie consecutive tra cui lo splendido 3-0 di Palermo. Roberto Venturato, confermato in panchina, ha vinto 7 delle 16 partite nel torneo cadetto; in coppa invece eliminate AlbinoLeffe e soprattutto Bologna, con un incredibile 3-0 centrato al Dall’Ara.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CITTADELLA

Ovvio turnover per Leonardo Semplici: a partire dalla porta, dove tra Poluzzi e Gabriele Marchegiani è ballottaggio per sostituire Alfred Gomis. In difesa Cremonesi è quasi sicuro del posto, con Salamon e uno tra Vaisanen e Vicari a completare il reparto. Cambiano gli esterni: a sinistra finalmente è arrivato il momento di Pa Konate (in estate sembrava destinato a giocare di più), a destra invece possibile che venga dirottato Mattiello dando un turno di riposo a Manuel Lazzari. Anche il reparto di mezzo dovrebbe essere modificato in toto: Viviani potrebbe tornare a fare il regista (era squalificato in campionato), ai suoi lati capitan Mora e probabilmente Schiavon, anche se non va sottovalutato l’apporto di Mattia Vitale. Qui in ogni caso Semplici ha tante soluzioni a sua disposizione; meno in attacco, dove Floccari si candida a una maglia al fianco di Borriello, che come altri compagni era fermato dal Giudice Sportivo domenica.

Iori è squalificato, ma probabilmente non avrebbe giocato per turnover: al suo posto dentro Lora, con Bartolomei che potrebbe prendere il posto di Schenetti mentre Pasa può essere confermato da Roberto Venturato. Ovviamente ci sarà turnover: Paleari potrebbe sostituire Alfonso tra i pali, in difesa Pezzi in ballottaggio con Caccin per la corsia sinistra con Pelagatti pronto a giocare al fianco di Vanier, dovrebbe essere allora Filippo Scaglia a rimanere fuori. A destra Salvi non ha di fatto giocatori che possano prenderne il posto; davanti Arrighini e Litteri, rimasti fuori nell’ultima partita di campionato, sono i principali candidati per andare alla ricerca dei gol decisivi per la qualificazione agli ottavi, mentre da trequartista dovrebbe esserci Iunco.

QUOTE E SCOMMESSE

Spal Cittadella è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: per la partita del Mazza la squadra di casa parte come favorita ma le distanze non sono troppo ampie. La vittoria della Spal, identificata dal segno 1, vale 1,75 mentre per l’affermazione esterna del Cittadella, per la quale dovrete giocare il segno 2, siamo a 4,50. Il pareggio entro i 90 minuti di gioco, segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,55 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la sfida.

