Video/ Atalanta Benevento (1-0): highlights e gol della partita. Parla Gasperini (Serie A 14^ giornata)

Il video di Atalanta Benevento, risultato finale 1-0: gli highlights e le fasi salienti, le dichiarazioni dei protagonisti nella partita dell quattordicesima giornata della Serie A

28 novembre 2017 - agg. 28 novembre 2017, 10.29 Michela Colombo

Video Atalanta Benevento, Serie A 14^ giornata

Soddisfatto il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, al termine della vittoria di misura contro il Benevento, una gara non facile da sbloccare. Intervistato dal sito ufficiale del club, il nerazzurro ha ammesso: «Sapevamo che sarebbe stata una sfida non facile, abbiamo visto più volte il Benevento in queste ultime gare… abbiamo avuto la pazienza giusta e la ricerca della giocata per vincere la gara. Quando giochi queste partite non è facile perché loro si difendono in tanti e non è mai semplice superarli. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo giocato con maturità e questi sono tre punti molto importanti. Era importante agganciarci alle squadre della zona Europa anche se un bilancio vero lo potremo fare solo nelle prossime trasferte, visto che fuori abbiamo fatto pochi punti per ambire a posizioni alte. Ora c’è il Torino, poi il Genoa, Lazio e Milan, sono tutte gare importanti, ma i tre punti di questa sera ci tengono nel gruppo». Clicca qui per il video con le parole di Gasperini

VIDEO ATALANTA-BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS

Di fronte al pubblico di casa l’Atalanta di Gasperini non mette il piede in fallo e contro il Benevento vince per 1-0 nella partita valida per il posticipo della 14^ giornata del Campionato di Serie A. Altri tre punti di peso quindi per la Dea che vola alla decima piazza della classifica di campionato a quota 19 punti e ancora molto da fare per arrivare a gradini più consoni: male quindi per gli stregoni che rimangono fanalino di coda e quota 0 punti in graduatoria. A decidere la sfida allo stadio Atleti Azzurri d’Italia è stato ancora una volta il centrocampista Bryan Cristante, che ha sfruttato brillantemente l’assist di Ilicic al 75’ per beffare Brignoli tra i pali. Dando un occhio alle statistiche della partita vediamo subito che la sfida è stata dominata dall’Atalanta: suo il maggior possesso palla (67%) oltre che il maggior numero di tiri, ben 14 di cui però solo 4 a target e ben 4 fermati dalla difesa giallorosso. Per completare l’analisi per i nerazzurri vanno poi aggiunti anche 16 punizioni, 9 corner e solo 2 parate. Dall’altra pare il Benevento è riuscita a mettere a bilancio solo il 33% di possesso palla oltre a 6 tiri di cui però solo 2 sono andati a target. Sempre per gli stregoni il tabellino racconta poi di 12 punizioni e 3 calci d’angolo oltre che 3 parate e ben 16 falli.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Atalanta e Benevento è toccato al match winner Bryan Cristante prendere la parola ai microfoni di Sky, ai quali ha raccontato: “E' una vittoria importantissima, era da un po' che non vincevamo. E' stata una partita molto dura, siamo contenti. Il Benevento si è messo davvero bene, merito anche a loro. Sta andando tutto bene, sono contento e se i miei gol portano alle vittorie è ancora meglio. L'importante è rimanere con i piedi per terra”. Nonostante la sconfitta incassata, il tecnico del Benevento De Zerbi vuole valutare positivamente la prova dei suoi, come ha dichiarato a Sky sport, alla fine della partita: “Abbiamo fatto una buona partita, ci manca sempre quel gradino in più di cattiveria, convinzione, sentirsi giusti nel posto in cui siamo. E' questo il male che ci attanaglia. Dal punto di vista dell'impegno non si può dire niente, ma c'è impegno e impegno. Si può sudare la maglia, ma bisogna crederci di più, perché anche vincendo oggi non avremmo rubato niente”.

