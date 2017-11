Video/ Cesena Brescia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 16^ giornata)

Video Cesena Brescia (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita giocata al Manuzzi valida nella 16^ giornata del Campionato della Serie B 2017-2018.

28 novembre 2017 Stefano Belli

Video Cesena Brescia (LaPresse)

Il Cesena ottiene una vittoria molto importante in chiave salvezza: tra le mura amiche del Manuzzi la squadra di Castori strappa i tre punti battendo di misura il Brescia per 1 a 0, in questa maniera la compagine romagnola sale a quota 17 in classifica rimanendo sempre nelle ultime posizioni ma accorciando il gap verso la zona salvezza; battuta d'arresto numero sei per le rondinelle, sembra essersi già esaurito l'effetto Marino, semmai ci fosse stato. Nella prima frazione di gioco gli ospiti partono forte e cercano di occupare la metà campo avversario, anche se in contropiede Jallow scheggia il palo esterno. Dall'altra parte Fulignati compie una mezza prodezza sulla conclusione insidiosa di Bisoli che spaventa i padroni di casa, proprio nel momento migliore del Brescia arriva il vantaggio del Cesena.

IL GOL DI SCOGNAMIGLIO

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Scognamiglio anticipa tutti e colpisce di testa il pallone che scavalca Minelli e termina in rete. Poco dopo l'undici di Castori potrebbe raddoppiare con Jallow anticipato dall'estremo difensore avversario che salva capra e cavoli dopo il malinteso tra Coppolaro e Gastaldello che avevano regalato il pallone al centravanti gambiano. Prima dell'intervallo i locali si affacciano nuovamente in avanti con il traversone di Laribi per la conclusione di Panico che prende male la mira e manca completamente il bersaglio. Nella ripresa il Cesena avrebbe la possibilità di chiudere i conti ma non sembra serata per Jallow che ancora una volta manca l'appuntamento col raddoppio, le rondinelle producono il massimo sforzo nel tentativo di pareggiare i conti, Torregrossa impegna Fulignati che fa buona guardia in mezzo ai pali, a ridosso del novantesimo Caracciolo non riesce ad approfittare dell'incertezza del portiere del Cesena e dunque le speranze di rimonta del Brescia si infrangono al triplice fischio dell'arbitro Serra.

© Riproduzione Riservata.