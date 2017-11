Video/ Teramo Sambenedettese (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 16^ giornata)

Video Teramo Sambenedettese (risultato finale 0-2): gli highlights e gol della partita valida per la 16^ giornata del girone B del Campionato della Serie C 2017-2018.

28 novembre 2017 Stefano Belli

Video Teramo Sambenedettese (LaPresse)

Il programma della sedicesima giornata del girone B di Serie C 2017-18 si è concluso con il monday night al Bonolis che ha visto di fronte Teramo e Sambenedettese: la squadra allenata da Ezio Capuano ha avuto la meglio vincendo per 2 a 0 e salendo così al terzo posto in classifica agganciando Albinoleffe e Prodenone, mentre quella di Asta sembra allergica alla vittoria (ne ha ottenute solamente due dall'inizio del campionato) e resta ferma a quota 15 punti, appena sopra la zona play-out. Il primo tempo non ha regalato grandi emozioni, le due squadre hanno creato poco in termini di azioni offensive, l'unica nota di rilievo è rappresentata dal lancio di fumogeni da parte di alcuni tifosi scalmanati del Teramo che ha costretto il direttore di gara a sospendere momentaneamente per consentire ai vigili del fuoco di rimuoverli dal terreno di gioco. Prima dell'intervallo Barbuti con un colpo di testa ravvicinato ha fatto prendere un bello spavento all'estremo difensore avversario Pegorin che a inizio gara aveva rilevato il portiere titolare Aridità, vittima di un infortunio. Decisamente più vivace la seconda frazione di gioco con gli ospiti che sbloccano la contesa grazie al gol di Bove, abile a sfruttare il cross di Vallocchia e la sponda involontaria di Miracoli con i padroni di casa che avevano protestato vanamente per un presunto tocco col braccio da parte del numero 26 della Samb. Gli uomini di Asta si riversano in avanti alla ricerca del pari ma la retroguardia rossoblu non perde un colpo mentre in contropiede Bove sfiora il raddoppio e la doppietta. Nel recupero il Teramo perde addirittura due giocatori per espulsione, Caidi e Calore, entrambi per somma di ammonizioni, quest'ultimo provoca inoltre il rigore a tempo scaduto, dagli undici metri Miracoli spiazza Graziano (che ha preso il posto tra i pali di Calore poiché Asta aveva esaurito gli slot per i cambi) e fissa il risultato sul definitivo 2 a 0 mettendo la parola fine alla contesa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il tecnico del Teramo, Antonino Asta, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, creiamo tante occasioni ma davanti non riusciamo mai a finalizzare, arriviamo davanti alla porta avversaria con poca lucidità commettendo sempre qualche errore di troppo. Dispiace perché anche oggi non meritavamo di perdere, gli avversari hanno sbloccato la contesa grazie a un episodio. Ci tenevamo a regalare una gioia ai tifosi ma purtroppo non è andata bene". Le parole di Ezio Capuano, allenatore della Sambenedettese, ai microfoni di Rai Sport: "Grande prova che va al di là del campionato, queste partite valgono una stagione ed è fondamentale vincerle per raggiungere l'obiettivo prefissato, tatticamente siamo stati perfetti e i giocatori hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo dando il fritto e il rovescio in mezzo al campo, dedichiamo la vittoria ai tifosi che sono venuti fin qui a sostenerci, era da 12 anni che non vincevamo qui a Teramo".

