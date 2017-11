Calciomercato Genoa/ News, preso Giuseppe Rossi: colpo a sorpresa del Grifone! (Ultime notizie)

Calciomercato Genoa news, preso Giuseppe Rossi: colpo a sorpresa del Grifone! (Ultime notizie). Il club rossoblu si è assicurato a sorpresa l’ex calciatore della Fiorentina, svincolato

Giuseppe Rossi, stamattina dal suo profilo Instagram

Colpo di calciomercato a sorpresa in casa Genoa. Il club del Grifone si è infatti assicurato Giuseppe Rossi. Il noto attaccante italiano, 30 anni, era svincolato e in cerca di una nuova sistemazione, e il patron dei rossoblu, Enrico Preziosi, ha voluto provare questa scommessa. Rossi è atterrato questa mattina all’aeroporto di Malpensa alle ore 9:20, e ai giornalisti presenti ad accoglierlo ha detto: «Saluto i tifosi del Genoa, sto bene e sono contento». Lo step fondamentale saranno le rituali visite mediche, che ovviamente Giuseppe Rossi dovrà superare. Uno snodo cruciale visti i gravi infortuni al ginocchio degli scorsi anni. Pepito si è comunque detto positivo, e con grande probabilità avrà ricevuto negli scorsi giorni già l’ok di un altro specialista.

L’ULTIMA GARA CON IL CELTA

Rossi ha già l’accordo economico con il Genoa, un contratto di sei mesi fino al prossimo 30 giugno, e se le cose dovessero andare bene, a quel punto non è da escludere un ulteriore rinnovo. Il calciatore italo-americano, che si trovava a New York, dove abita, è sceso in campo per l’ultima volta durante la scorsa primavera, quando si è rotto il crociato del ginocchio sinistro con la maglia del Celta Vigo, in prestito dalla Fiorentina. Il ragazzo ha continuato ad allenarsi negli Stati Uniti, proprio per tornare in forma e trovare una nuova sistemazione. Se dovesse superare le visite mediche, si aggregherà fin da subito ai suoi nuovi compagni e poi, il prossimo 17 dicembre, potrebbe affrontare al Franchi proprio la Fiorentina: «Fiorentina-Genoa? – ha accennato Rossi - Sarà una grande partita».

