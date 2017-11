Chievo Verona/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Verona, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il quarto turno della Coppa Italia 2017-2018

29 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Chievo Verona, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Chievo Verona al Bentegodi sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani: appuntamento alle ore 18 di mercoledì 29 novembre per il quarto turno della Coppa Italia 2017-2018. Il calendario piazza un derby sulla strada delle due squadre e la vincente si troverà poi a sfidare il Milan, con partita da giocare a San Siro. In questo momento non c’è troppo paragone tra le due veronesi, che giocano come sappiamo una gara secca con l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore: il Chievo sta avvicinando la zona Europa League con una prestazione più positiva dell’altra, per il Verona invece si tratta di uscire dagli ultimi tre posti e il suo campionato è partito in salita e sta procedendo nel segno delle difficoltà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Verona sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, come la quasi totalità del programma nel quarto turno di Coppa Italia: appuntamento in chiaro per tutti anche sul canale Rai Sport +, mentre per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it. Le due società forniranno anche informazioni utili tramite gli account che presentano sulle pagine ufficiali di Facebook e Twitter.

CHIEVO VERONA: DIRETTA STREAMING SU RAISPORT

IL CONTESTO

Sia il Chievo che il Verona arrivano comunque da vittorie: per la squadra di Rolando Maran un 2-1 in rimonta sulla Spal, segnato dalla doppietta di Roberto Inglese e che vale addirittura il settimo posto in classifica alla pari di Milan e Bologna, a -6 dalla sesta piazza. Una vittoria arrivata dopo un periodo di appannamento (due punti in quattro partite) ma che è comunque la quinta in stagione: considerando che le forze economiche del Chievo non sono esaltanti, aver di fatto già chiuso la pratica salvezza, per l’ennesima volta, rappresenta un altro capolavoro non solo di Maran ma anche di giocatori e società. Il Verona si è risollevato con il 2-0 sul campo del Sassuolo, risultato peraltro inatteso: linfa vitale per Fabio Pecchia che aveva perso le precedenti cinque partite e che finalmente ha festeggiato un successo esterno (il bilancio parla di 5 punti lontano dal Bentegodi). La situazione però resta difficile: 9 punti in classifica fanno dell’Hellas la penultima forza della classifica, adesso se non altro c’è solo una lunghezza da recuperare per la salvezza virtuale.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO VERONA

E’ ampiamente probabile che Rolando Maran faccia turnover in questa partita: spazio a chi ha visto meno il campo, anche perchè in campionato non si cambia spessissimo. Seculin in porta, mentre davanti a lui possiamo ipotizzare una linea con Tomovic e Jaroszynski sulle corsie laterali e una coppia centrale nella quale, insieme a Dainelli, potrebbe trovare posto anche Mattia Bani, arrivato dalla Pro Vercelli. A centrocampo Depaoli ci sarà; sull’altra mezzala potrebbe essere in campo Bastien che avrebbe finalmente nuovo spazio, probabile anche la titolarità del giovane Gianluca Gaudino che Maran ha già lanciato qualche volta in campionato (per esempio sabato) ma che aspetta la grande occasione per mettersi in mostra. Da trequartista potrebbe muoversi Pucciarelli, in un ruolo che è nelle sue corde anche se si è poi riciclato da seconda punta; l’alternativa è Garritano con l’ex Empoli davanti a fare coppia con Stepinski, che è in ballottaggio con capitan Pellissier per la maglia da prima punta. Possibile anche l’inserimento del giovane francese Léris, arrivato dalla Primavera della Juventus.

Cambia anche il Verona, anche perchè al momento il campionato ha la priorità: potrebbe comunque giocare Heurtaux che, espulso sabato, sarà comunque squalificato in campionato. Al suo fianco verrà riproposto Souprayen, a sinistra dunque possibile campo per il giovane Felicioli (cresciuto nel Milan) mentre a destra Caceres sarà sicuramente sostituito e dunque Romulo potrebbe tornare ad arretrare la sua posizione giocando in linea con la difesa. In porta dovrebbe esserci Silvestri; a centrocampo una possibile staffetta tra fratelli, con Franco Zuculini che torna titolare per prendere il posto di Bruno (andato in gol contro il Sassuolo). L’altro interno nella zona nevralgica può essere Fossati, con Bessa che tornerebbe utile per una delle due corsie (adattato), probabilmente la destra visto che dall’altra parte Pecchia potrebbe lanciare il giovane sudcoreano Seung-Woo Lee. In attacco ci aspettiamo che Moise Kean sia titolare, al suo fianco potrebbe comunque esserci Pazzini che infatti non è partito dal primo minuto nell’ultima di campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita tra due squadre di Serie A e dunque più equilibrio che in altre sfide: tuttavia il Chievo ha ben altro rendimento rispetto al Verona e questo incide nelle quote previste dall’agenzia di scommesse Snai. Che ci dicono come il Chievo sia favorito: la quota sul segno 1 vale infatti 1,73 contro il 4,50 che accompagna il segno 2 per la vittoria del Verona. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e il guadagno, in caso di parità dopo i 90 minuti, sarebbe di 3,80 volte la cifra che avrete deciso di puntare per questo derby veronese.

© Riproduzione Riservata.