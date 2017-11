Giuseppe Rossi al Genoa/ Pepito torna in Serie A: c'è l'accordo, la firma dopo le visite mediche

Giuseppe Rossi al Genoa: Pepito torna in Serie A. C'è l'accordo, ma la firma arriverà dopo le visite mediche. L'attaccante ha salutato già i tifosi: “Sto bene e sono contento”

29 novembre 2017 Silvana Palazzo

Giuseppe Rossi al Genoa (Foto: da Twitter)

Il Genoa a sorpresa sta per piazzare un grande colpo di mercato: arriva Giuseppe Rossi. L'affare verrà formalizzato dopo le visite mediche, fondamentali per verificare le condizioni dell'attaccante reduce da un grave infortunio al ginocchio. Atterrato a Malpensa alle 9.20 di oggi con un volo da New York, il 30enne potrebbe passare da Pavia prima di arrivare a Genova. Lì potrebbero essere effettuate infatti le visite mediche. In aeroporto le prime parole: “Saluto i tifosi del Genoa, sto bene e sono contento”, riporta Il Secolo XIX. Se dopo le visite mediche arriverà il via libera, Pepito potrà essere ingaggiato subito, visto che non ha nessun contratto con altri club. Rossi è infatti svincolato. Per vederlo in campo però bisognerà ancora pazientare. Sarebbe sicuramente suggestivo vederlo in campo il 17 dicembre al Franchi in occasione della sfida del Genoa contro la Fiorentina, ex squadra di Rossi. In quell'occasione potrebbe già essere un giocatore del Grifone. In merito a quella sfida comunque ha dichiarato: “Sarà una grande partita”.

GIUSEPPE ROSSI AL GENOA: IL RITORNO DOPO IL CALVARIO

Giuseppe Rossi è pronto per cominciare una nuova avventura, questa volta con il Genoa. L'attaccante, la cui carriera è stata costellata e condizionata da diversi infortuni, torna in Italia per vestire la maglia del Grifone. C'è già l'accordo con la società ligure, ma è chiaramente legato all'esito delle visite mediche. L'ultima partita che Pepito ha disputato è quella contro l'einar, quando vestiva la maglia degli spagnoli del Celta Vigo. Un brutto ricordo perché in quell'occasione si è rotto per l'ennesima volta il crociato del ginocchio sinistro, dopo essersi già rotto il destro. Dalla primavera di quest'anno è cominciato il lungo calvario del recupero per Rossi, che non ha contratto. Quello con la Fiorentina si è concluso, in Spagna infatti era solo in prestito. Negli ultimi mesi si è allenato negli Stati Uniti, dove viveva nell'attesa di tornare in Italia. L'accordo con il Genoa è una scommessa fino a giugno per Giuseppe Rossi e il club. La speranza di mister Davide Ballardini è che possa dare il suo contributo nella corsa per la preziosa salvezza.

© Riproduzione Riservata.