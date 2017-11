Giuseppe Vegas/ Chi è? Candidato presidente della Lega Serie A

Giuseppe Vegas è il candidato alla presidenza della Lega Serie A: da sette anni è presidente della Consob, in passato è stato Vice Ministro dell'Economia nei governi di Silvio Berlusconi

29 novembre 2017 Claudio Franceschini

Giuseppe Vegas, candidato alla presidenza della Lega A (Foto LaPresse)

Giuseppe Vegas è il nome forte per la presidenza della Lega A: dall’assemblea tenutasi lunedì a Milano è spuntata la sua candidatura, pare lanciata da Claudio Fenucci (Amministratore Delegato del Bologna). Sarà di fatto lo sfidante di Ugo Marchetti, generale della Finanza e nome spinto da Claudio Lotito; come già riportato nella giornata di lunedì, i club di Serie A sono più o meno compatti nel provare a risolvere entro mercoledì, anche se un certo fronte (tra cui Inter, Juventus, Napoli e Roma) spingeva per il commissariamento così da bilanciare il peso della massima serie all’interno della FIGC (al momento la Lega A conta meno di Lega Pro e Dilettanti). Già il presidente del Genoa Enrico Preziosi aveva rivelato come una decisione sul presidente di Lega sarebbe potuta avvenire entro il 29 novembre; dello stesso parere Carlo Tavecchio, che al momento è ufficialmente il commissario della Serie A e che al termine dell’assemblea ha parlato di una “precisa scelta per evitare il commissariamento della Figc”. Dunque Vegas candidato alla presidenza; l’Amministratore Delegato invece uscirà da una rosa di tre nomi, vale a dire Tom Mockridge (attualmente a Virgin Media), Marzio Perrelli (Hsbc) e Luig De Siervo (è AD di Infront, la società che fa da advisor della Lega). Michele Scannavini ha fatto un passo indietro mentre Sami Kahale, ex manager di Procter & Gamble, ha perso quote nelle gerarchie.

CHI E’ GIUSEPPE VEGAS, CANDIDATO PRESIDENTE LEGA SERIE A

Giuseppe Vegas, milanese di 66 anni, è un giornalista pubblicista e ha una laurea in giurisprudenza; ha iniziato con Fondazione Einaudi di cui è stato direttore scientifico (poi anche direttore responsabile della newsletter correlata) e dal 2010 - succedendo a Lamberto Cardia se si esclude l’interregno di Vittorio Conti, nominato ad interim - ricopre il ruolo di presidente della Consob, vale a dire l’organo che tutela il mercato mobiliare del Paese. Lo si ricorda però anche e soprattutto per il suo impegno in politica: esponente di Forza Italia e Popolo della Libertà, era già sottosegretario alle Finanze e al Tesoro nel governo di Lamberto Dini - il primo governo tecnico nella storia d’Italia - e con il Polo per le Libertà è stato nominato senatore nel 1996 (collegi del Piemonte), con altre due elezioni a seguire. Tra il 2001 e il 2006 Silvio Berlusconi lo ha voluto come sottosegretario e poi vice ministro dell’Economia e delle Finanze nel corso dei suoi governi, ma nel dicembre 2010 (cioè meno di un mese dopo della nomina a presidente della Consob) ha votato la mozione di sfiducia al governo Berlusconi, dimettendosi poi da Forza Italia. Il mandato di Vegas come presidente della Consob scadrà il prossimo 15 dicembre; resta da capire, come ha preallertato Tavecchio, se sia possibile commissariare la Lega con la Serie A assente.

