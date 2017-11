Juventus Torino Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Torino Primavera: streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per gli ottavi della Coppa Italia Primavera

29 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Juventus Torino Primavera (LaPresse)

Juventus Torino Primavera, partita diretta dall’arbitro Giampaolo Mantelli oggi, mercoledì 29 novembre alle ore 14.30, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria 2017-2018. La Coppa nazionale della Primavera torna protagonista dopo oltre un mese di assenza: si gioca in partita secca, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà ai quarti di finale, che saranno in programma il 20 dicembre, ancora in partita unica. Una sfida sempre affascinante, il derby della Mole, anche quando si parla di Coppa Italia Primavera: anzi, il brivido dell’eliminazione diretta renderà ancora più vibrante il match, anche perché a livello giovanile la sfida fra Juventus e Torino appare di certo più equilibrata di quella fra le prime squadre.

Lo conferma anche la classifica del campionato Primavera 1, che dopo le prime nove giornate vede Juventus e Torino appaiate a quota 15 punti, in un quartetto di squadre che condividono il quinto posto, dunque in alto ma non proprio nelle primissime posizioni. Anche la Coppa Italia può essere un obiettivo significativo per i giovani bianconeri e granata, senza contare che comunque in un derby si vuole sempre vincere. Sarà dunque certamente un test significativo, in particolare per la Juventus, che dopo gli ultimi positivi risultati deve confermare di essere definitivamente uscita dalla crisi di inizio stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE JUVENTUS TORINO PRIMAVERA

Juventus Torino Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: appuntamento in chiaro per tutti al canale 60 del vostro telecomando, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il numero 225 del bouquet satellitare. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, collegandosi al sito www.sportitalia.com. Non mancate poi di visitare, per tutte le informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO PRIMAVERA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, cominciamo dai padroni di casa della Juventus e dobbiamo ricordare diversi giocatori infortunati, che di conseguenza non potranno essere a disposizione dell’allenatore Alessandro Dal Canto: si tratta del portiere Del Favero, del terzino sinistro portoghese Freitas e del centrocampista centrale senegalese Ousmane Thiam, mentre rispetto al campionato rientra l’attaccante Kulenovic, che era squalificato e che essendo più fresco potrebbe di conseguenza giocare come terminale avanzato nel modulo 3-4-2-1, scelto dalla Juventus nella vittoria per 3-2 contro il Sassuolo di sabato. Un’altra certezza è il posto da titolare per il portiere Loria, in assenza dell’infortunato Del Favero, che era il titolare. Il Torino è messo meglio dal punto di vista delle assenze, ma deve provare a ripartire dopo il 3-0 incassato domenica sul campo dell’Inter: ipotizziamo per i granata di mister Federico Coppitelli il modulo 4-3-1-2, nel quale Butic e Millico potrebbero formare la coppia di attaccanti, assistiti da Kone nei panni del trequartista.

