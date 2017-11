Juventus, lite nello spogliatoio / Chi sono i tre giocatori che hanno chiesto la cessione a gennaio?

Juventus, lite nello spogliatoio: chi sono i tre giocatori che hanno chiesto la cessione a gennaio? Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata da Dagospia sulla squadra di Allegri

29 novembre 2017 Silvana Palazzo

Juventus, lite nello spogliatoio (Foto: LaPresse)

Lo spogliatoio della Juventus è in fermento, la tensione è alta e sono già volate parole grosse. A parlare di nervi tesi all'interno della squadra di Massimiliano Allegri è Dagospia, secondo cui sarebbero scattate le scintille tra gli “anziani”, i cosiddetti “senatori”, e gli stranieri del gruppo bianconero. Non ci sono ancora i presupposti per parlare di una frattura all'interno della Juventus, anche perché le indiscrezioni pubblicate dal portale di Roberto D'Agostino sono striminzite, ma sono comunque sufficienti per parlare già di un caso. Per Dagospia la lite ha spinto tre calciatori stranieri a chiedere la cessione già a gennaio, prossima finestra di calciomercato. In Rete e sui social è già partito il toto-cessione: chi sono i tre giocatori che hanno chiesto il trasferimento? Non sono noti i motivi della lite, né chi siano i tre bianconeri stranieri che hanno avanzato la richiesta di andare via, quindi bisogna analizzare i pochi indizi a disposizione.

JUVENTUS, LITE NELLO SPOGLIATOIO? IN TRE CHIEDONO LA CESSIONE

Il primo indiziato potrebbe essere Douglas Costa: secondo TuttoJuve è uno dei tre giocatori ad aver chiesto di cambiare subito aria. L'esterno offensivo brasiliano arrivato dal Bayern Monaco è pronto a fare le valigie? Potrebbe essere lui uno dei giocatori che si sarebbe scontrato con lo “zoccolo duro” della Juventus. Pare che Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio e Stephan Lichtsteiner non avvertano nel gruppo quella tensione agonistica che ha contraddistinto i successi nazionali negli ultimi sei anni. Da qui il presunto confronto che avrebbe assunto poi toni molto forti. L'altro indiziato potrebbe essere Alex Sandro, ma la nostra ipotesi è dettata solo dal fatto che l'esterno finora ha offerto un rendimento al di sotto delle aspettative. Il terzo giocatore della Juventus che ha chiesto la cessione a gennaio chi potrebbe essere? Potremmo puntare il dito su Rodrigo Bentancur, che è riuscito a raccogliere un po' di spazio fino a quando era indisponibile Claudio Marchisio. Il ritorno del “Principino” e la presenza ingombrante di Blaise Matuidi, senza dimenticare poi Miralem Pjanic e Sami Khedira, chiudono gli spazi di un talento che per ora si sta facendo notare più sui social che in campo. Si attendono comunque riscontri dalla Juventus, che aveva già smentito a più riprese le voci sulla presunta lite di Cardiff. Ci risiamo?

