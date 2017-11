Lega di A, l'assemblea live/ Malagò: si sono incartati, Ancelotti perfetto come ct

Giovanni Malagò, numero uno Coni - Instagram

E’ iniziata ufficialmente alle ore 11:30, in via Rosellini a Milano, l’assemblea ordinaria della Lega Serie A, riunione fra i vari vertici del più importante campionato di calcio italiano, che ha il compito di nominare il nuovo presidente. Ieri era fortissima la candidatura di Vegas, numero uno della Consob, ma in queste ore le sue quotazioni sono decisamente in ribasso, e di conseguenza non sembra ancora certo chi sarà il futuro presidente. In Lega vi sono ovviamente il commissario straordinario della Federcalcio, Carlo Tavecchio, nonché i rappresentanti delle varie società fra cui Lotito (Lazio), Fassone (Milan) e Marotta (Juventus). L’obiettivo prioritario è quello di cercare di trovare un accordo, di modo da evitare il commissariamento della Figc e quindi della Lega.

Dell’assemblea ha parlato anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, che in queste ore è stato interpellato dai microfoni di Radio Capitol: «Se il calcio, in modo giusto o sbagliato ma comunque legittimo, tira fuori dei nomi, Tavecchio convocherà le elezioni ed entro novanta giorni si avrà il nuovo presidente – le prime parole del numero uno del Comitato Olimpico Italiano - se il mondo del calcio non ce la fa, dare una mano in modo costruttivo è una cosa positiva. Io sono molto sereno, non è mio interesse commissariare, ma se ci sono i presupposti è un dovere farlo. Mi sembra si siano un po' incartati. Io farei un discorso dicendo che, senza che nessuno debba strumentalizzarci, forse avere un supporto terzo per aiutarci non mi sembrerebbe una cosa sbagliata».

Malagò è tornato a parlare anche del futuro della nazionale italiana, ancora orfana di un commissario tecnico dopo l’esonero di Ventura: «Carlo Ancelotti sarebbe la soluzione ideale, la migliore delle opportunità – spiega - na non ho proprio idea di cosa voglia fare da grande. Al momento ha un contratto con il Bayern Monaco, credo scada il 30 giugno. Se qualcuno gli ha già parlato? Non lo so, ma a che titolo lo avrebbe chiamato? Spero non sia successo. Lo dovrà chiamare soltanto il prossimo presidente della Figc oppure il commissario, se ci sarà». Difficile che Ancelotti alla fine opti per la Nazionale, visto che le ultime indiscrezioni parlavano di un Carletto maggiormente propenso a prendere in mano un club. Forte invece la candidatura di Montella, da qualche giorno libero dopo l’esonero dal Milan.

