Livorno Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Livorno Arezzo streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie C

29 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Livorno Arezzo, partita diretta dall’arbitro Andrea Zingarelli oggi, mercoledì 29 novembre alle ore 20.30 allo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. La Coppa nazionale della terza serie del calcio italiano continua dunque ad essere protagonista anche in questa settimana, nella quale si completerà il quadro delle partite di questo turno dei sedicesimi: si gioca in partita secca, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà agli ottavi di finale, di cui si conoscono già data ed avversaria. Infatti la vincente di Livorno-Arezzo affronterà il 6 dicembre la Viterbese, che nei sedicesimi ha già giocato settimana scorsa, eliminando il Teramo anche se solamente grazie ai calci di rigore.

Per il Livorno capolista sarà l’occasione di riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta di domenica nel derby toscano più sentito, quello contro il Pisa, di certo la partita peggiore per interrompere una fantastica striscia positiva che comunque colloca ancora il Livorno al primo posto del girone A con cinque punti di vantaggio. L’Arezzo invece non se la passa molto bene, se il campionato finisse oggi sarebbe fuori dalla zona playoff: la Coppa Italia sarà vissuta come un’occasione di riscatto oppure come un fastidio? La domanda è molto importante, perché si sa che in questa competizione anche le motivazioni e l’atteggiamento con cui si scende in campo sono fondamentali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LIVORNO AREZZO

Livorno Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO AREZZO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, teniamo come punto di riferimento gli 11 titolari nelle ultime uscite di campionato, pur se in Coppa Italia è possibile un ampio turnover per dare spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora in campionato e dunque si tratta solo di un’indicazione di massima. Comunque, il Livorno domenica aveva affrontato il derby di Pisa scendendo in campo con un 4-2-3-1 allestito da mister Sottil con Mazzoni in porta, protetto da una difesa a quattro con Pedrelli a destra, Gonnelli e Gasbarro centrali, Franco terzino sinistro; in mediana la coppia centrale formata da Giandonato e Luci, mentre sulla trequarti agivano Murillo, Valiani e Doumbia alle spalle della punta centrale Vantaggiato. Anche l’Arezzo domenica ha perso un altro caldissimo derby toscano, sul campo del Siena: la squadra di Pavanel era scesa in campo secondo il modulo 3-5-2 con Borra in porta e davanti a lui una retroguardia a tre con Varga, Rinaldi e Sabatino; Luciani esterno destro, poi sulla linea mediana anche Yebli, De Feudis e Foglia, fino a Corradi che era l’esterno sinistro; infine, in attacco ecco il tandem formato da Cutolo e Moscardelli. Quanti di loro saranno titolari anche domani?

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico vede favorito il Livorno; ciò appare evidente se si dà uno sguardo alle quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai sull'esito della partita. Infatti il segno 1 per la vittoria dei labronici è quotato a 1,50. Per il pareggio (segno X) si sale fino a 3,85 volte la posta in palio, merntre un eventuale colpaccio dell'Arezzo, naturalmente identificato con il segno 2, è quotato a 5,50.

