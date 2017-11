Presentazione Giro d’Italia 2018/ Streaming video e diretta tv: il percorso e le tappe della nuova edizione

Diretta presentazione Giro d'Italia 2018 streaming video e tv: il percorso e le tappe dell'edizione numero 101 del Giro d'Italia, dal 4 al 27 maggio (oggi 29 novembre 2017)

29 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta presentazione Giro d'Italia 2018 (LaPresse)

Oggi la presentazione del Giro d'Italia 2018 sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del grande ciclismo. L'evento avrà luogo questo pomeriggio alle ore 17.00 a Milano, dove verrà svelato il percorso dell'edizione numero 101 della Corsa Rosa, un’edizione che segna l’inizio del secondo secolo di storia agonistica del Giro d’Italia - che in realtà ha già ben oltre 100 anni essendo nato nel 1909, perché bisogna tenere conto delle interruzioni per le due Guerre mondiali. Il detentore è Tom Dumoulin, che nel 2017 ha regalato all’Olanda il primo successo di sempre al Giro. Naturalmente il vincitore del Trofeo Senza Fine nello scorso mese di maggio, al termine di un Giro tiratissimo che vide Dumoulin, Nairo Quintana e Vincenzo Nibali racchiusi in soli 40 secondi, sarà presente a questo evento, insieme alle due stelle del ciclismo italiano Vincenzo Nibali e Fabio Aru e ad Alberto Contador, fresco di ritiro dalle corse e due volte vincitore del Giro d’Italia, proprio come Nibali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA 2018

Per scoprire tutto sul percorso, la presentazione del Giro d'Italia 2018 sarà visibile in diretta tv su Rai Due a partire naturalmente dalle ore 17.00 con la conduzione di Alessandro Fabretti, Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, di conseguenza si potrà seguirla anche in diretta streaming video tramite il sito www.raiplay.it/dirette/rai2. Aggiornamenti in tempo reale saranno naturalmente garantiti anche dai social network ufficiali della Corsa Rosa: ricordiamo dunque per essere informati in tempo reale anche la pagina Facebook Giro d'Italia e l'account Twitter @giroditalia.

PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2018: COSA SAPPIAMO DEL PERCORSO

Si sanno già diverse cose sul prossimo Giro. Innanzitutto le date: 4-27 maggio. I primi tre giorni saranno in Israele: una storica partenza fuori dall’Europa (la prima di sempre per un grande Giro), una bella occasione per un messaggio di pace e per onorare Gino Bartali, Giusto fra le Nazioni, anche se non sono mancate le polemiche per questa scelta, dai dubbi sulla sicurezza a timori per possibili boicottaggi. Si comincerà venerdì 4 maggio con una suggestiva cronometro individuale di 10,1 km a Gerusalemme, città sacra per ben tre religioni. Poi il giorno successivo ecco la Haifa-Tel Aviv di 167 km e domenica 6 la Beer Sheva-Eilat di 226 km, durante la quale la carovana pedalerà anche nel deserto del Negev per raggiungere le rive del Mar Rosso. Sul resto del percorso ci sono già state molte indiscrezioni, ma le certezze arriveranno solo oggi pomeriggio, ad esclusione di alcune anticipazioni. Ad esempio è già stato svelato il percorso della durissima 14^ tappa di sabato 19 maggio, 181 km da San Vito al Tagliamento fino all’arrivo in salita sullo Zoncolan, una delle ascese più difficili del ciclismo, per di più posta al termine di una frazione che lungo il tracciato prevederà altri quattro Gpm. Inoltre, sappiamo che quest’anno la conclusione sarà a Roma, sede dell’arrivo dell’ultima tappa domenica 27 maggio e meta ideale per un’avventura che comincerà da Gerusalemme: le autorità israeliane hanno invitato alla partenza Papa Francesco, che poi potrebbe anche benedire l’arrivo. Come inizio di un nuovo secolo, si annuncia decisamente interessante…

