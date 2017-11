Risultati Coppa Italia/ Diretta live score delle partite del 4^ turno (oggi 29 novembre 2017)

Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite in programma oggi mercoledi 29 novembre 2017 e valide per il quarto turno preliminare dell'edizione 2017-2018.

29 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati Coppa Italia (LaPresse)

Ecco la seconda giornata dedicata al quarto e ultimo turno preliminare per la Coppa Italia 2017-2018: dopo un primo assaggio avuto ieri ecco che la competizione torna protagonista assoluta anche oggi mercoledì 29 novembre 2017. Secondo il calendario ufficiale saranno ben tre i match previsti per questo giorno: con i tre giocati ieri e i due incontri previsti per la giornata di giovedi quindi si completa il calendario di 8 partite previste e da cui sono attesi i prossimi finalisti agli ottavi. La formula chiaramente non differisce da quanto accaduto in campo già nella giornata di ieri e quindi si tratterà di scontri a eliminazione diretta a gara unica: in caso di parità al termine del 90 minuti regolamentari si andrà ai due tempi supplementari da 15 minuti l'uno e eventualmente poi ai calci di rigore. Da ricordare invece che il prossimo turno degli ottavi di finale è atteso per il 13 dicembre, data in cui è prevista la turnata di andata di questa particolare fase: ritorno in programma invece già il prossimo 20 dicembre. Andiamo ora controllare match per match che cosa ci propone il calendario ufficiale della Coppa Italia per la giornata di oggi.

SASSUOLO BARI (Ore 15.00)

Sarà la partita in programma alle ore 15.00 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Bari a dare il via ufficiale a questa giornata dedicata al 4^turno della Coppa Italia. Nuovo scontro tra formazione di Serie A e squadra appartenente al campionato cadetto: a questo match però va ricordato che i nero verdi approdano dopo aver solo superato il turno precedente, mentre i galletti hanno già passato due turni preliminari della competizione per trovare questo traguardo. Il percorso però che ha portato i due club a questo faccia a faccia non potrebbe essere più diverso: se da una parte il Bari arriva a Reggio Emilia con uno stato di forma invidiabile (5 esiti utili negli ultimi 5 match) non così i padroni di casa che hanno registrato ben 4 KO nel medesimo periodo.

CHIEVO VERONA (Ore 18.00)

Un derby che certamente non ha bisogno di presentazione è quello tra Chievo e Verona: le due anime gialloblu del Bentegodi tornano a sfidarsi sul campo di casa alle ore 18.00 per questo turno della Coppa Italia. Una stracittadina tutta unica e che mette in palio inoltre un posto per affrontare gli ottavi di finale di questo torneo:da non dimenticare poi che quest'anno il Derby non sarà un evento unico. Nella stagione 2017-2018 infatti Chievo e verona condividono lo stesso campionato,ovvero la Serie A a cui la compagine scaligera ha fatto ritorno dopo una sola stagione passata nella cadetteria.

TORINO CARPI (Ore 21.00)

Toccherà al Torino di Sinisa Mihalovic far gli onori di casa per il match serale contro il Carpi, ultimo appuntamento di oggi 29 novembre 2017 per la Coppa Italia. Nuova chance quindi per Belotti e compagni per brillare dopo alcuni risultati recenti non particolarmente brillanti ottenuti in campionato. Nella partita contro i grifoni il giocatore da tenere d'occhio rimane proprio il Gallo che sta affrontando un duro momento di digiuno di gol. In Coppa Italia però va ricordato che Belotti nell'unico match disputato dai granata ha segnato una bella tripletta: che il precedente possa fare bene al bomber della compagine piemontese?

RISULTATI COPPA ITALIA, 4^ TURNO

