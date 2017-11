Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score delle partite (ottavi, oggi 29 novembre 2017)

Risultati Coppa Italia Primavera: diretta gol live score delle partite in programma oggi mercoledi 29 novembre 2017 e valide per gli ottavi di finale.

29 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati Coppa Italia Primavera (LaPresse)

La Coppa Italia Primavera torna protagonista oggi 29 novembre 2017: la competizione giovanile infatti vivrà questo pomeriggio gli ottavi di finale, primo appuntamento del tabellone definitivo, dopo i turni eliminatori. Il calendario ufficiale quindi ci prospetta ben otto incontri tutti previsti per la giornata di oggi: il primo scontro sarà Lazio-Bari, anticipato alle ore 13.30, per 2 di questi il fischio d’inizio sarà previsto alle ore 14.00, 4 inizieranno alle ore 14.30 mentre solo alle ore 20.30 si accenderà solitario il match tra Sampdoria e Genoa, mini Derby della Lanterna. Prima di vedere nel dettaglio le partite messi in calendario i cui risultati completeranno il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia Primavera ripieghiamo la formula per questa nuova fase della competizione. I match saranno infatti a eliminazione diretta in gara unica: in caso di parità si proseguirà con lo svolgimento di due tempi supplementari da 15 minuti l’uno e successivamente eventualmente si andrà ai calci di rigore.

IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Partiamo con ordine nel calendario degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera: olre all'anticpo già dettp tra Lazio e Bari, atteso alle ore 13.30 saranno infatti ben due le partite che avranno inizio alle ore 14.00 ovvero Chievo-Perugia e Roma-Palermo. I match di questo pomeriggio saranno i primi banchi di prova per Chievo e Roma, che esercitando il titolo di Testa di Serie non hanno dovuto affrontare i primi turni preliminari. Saranno poi ben 4 le sfide che avranno inizio alle ore 14.30 e parliamo di Atalanta-Udinese, Fiorentina-Milan, Inter-Novara e Juventus-Torino. Delle squadre in campo questo pomeriggio come possiamo subito vedere saranno 4 le cosiddette “intruse”, appartenenti dal Campionato Primavera 2 ovvero Novara e Bari oltre che Perugia e Palermo, impegnate però in match davvero unici. I piemontesi infatti affrontarono i nerazzurri capolista nel Campionato Primavera 1 mentre i galletti se la vedranno con il fanalino di coda della Lazio, che occupa nella regular season del campionato appena il penultimo posto dietro alla Sampdoria, sempre nel tabellone degli ottavi di Coppa Italia.

IL DERBY DELLA LANTERNA

Come detto la Sampdoria, sarà della partita anche oggi per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera: i blucerchiati però affronteranno un match tutt’altro’ che semplice e ma dal grandissimo interesse. La squadra blucerchiata infatti farà gli onori di casa al Comunale di Chiavari per il match contro il Genoa, in programma alle ore 20.30 e unico posticipo serale. Un Mini Derby della Lanterna quindi previsto in Coppa Italia e perciò attesissimo: senza dimenticare che proprio nella prossima giornata del Campionato della Primavera tale scontro diretto ritornerà in scena. Se già il clima da stracittadina aumenta il prestigio dell’incontro, va poi ricordato che in palio c’è un posto ai quarti di finale e non sono ammesse repliche.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ore 13.30 Lazio-Bari

Ore 14.00 Chievo-Perugia

Ore 14.00 Roma-Palermo

Ore 14.30 Atalanta-Udinese

Ore 14.30 Fiorentina Milan

Ore 14.30 Juventus Torino

Ore 14.30 Inter-Novara

Ore 20.30 Sampdoria-Genoa

