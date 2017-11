Sampdoria Genoa Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Sampdoria Genoa Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia

29 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sampdoria Genoa Primavera (Foto LaPresse)

Sampdoria Genoa Primavera sarà diretta dal signor Simone Sozza, sezione di Seregno: alle ore 20:30 di mercoledì 29 novembre si gioca la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018. La formula ricalca quella del torneo di Lega A: questo significa che la partita di questa sera sarà secca, non prevede un’andata e un ritorno ma invece tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore qualora il risultato fosse di parità dopo i 90 minuti. Dalle semifinali si giocherà invece una doppia partita, e dobbiamo anche dire che la vincente di questo derby di Genova affronterà quella che uscirà dall’altro derby degli ottavi, quello tra la Juventus e il Torino, regalandoci in ogni caso una bella partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Sampdoria Genoa Primavera è una delle due partite che sono trasmesse in diretta tv per questi ottavi di Coppa Italia: l’appuntamento è su SportItalia e dunque in chiaro per tutti al numero 60 del telecomando (c’è anche l’accesso al canale 225 di Sky) mentre per la diretta streaming video, in assenza di un televisore, potrete rivolgervi al sito www.sportitalia.com che fornisce le immagini della partita.

IL CONTESTO

Sampdoria e Genoa fanno entrambe parte del campionato Primavera 1: anche per loro dunque c’è la novità del girone unico che sta creando qualche problema di troppo ad alcune grandi realtà del nostro calcio giovanile. La Sampdoria al momento ha perso 7 delle dieci partite che ha giocato, e ha raccolto la miseria di 5 punti: vero che ha fatto il colpo sul campo del Verona, ma occupa l’ultima posizione in classifica a -4 dalla penultima e con sei punti da recuperare per salvarsi. Il Genoa invece è una delle rivelazioni: quarto posto con 17 punti e dunque piena zona playoff, sono già 5 le vittorie in 10 partite con tre sconfitte, tuttavia quattro giorni fa è stata interrotta una striscia positiva di quattro gare (10 punti) con un pesante 0-4 subito dal Bologna. Le due squadre genovesi torneranno a sfidarsi sabato, per l’undicesima giornata di campionato; questo ottavo di Coppa Italia rappresenta dunque il primo di due episodi ravvicinati tra le squadre.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Joao Gomes Ricciulli si trascina una squalifica dallo scorso anno: sarà dunque indisponibile, al suo posto Simone Pavan dovrebbe mandare in campo il portoghese Mario Filipe Curito che di fatto ricopre il suo stesso ruolo, e che lo scorso gennaio è salito di categoria all’interno delle giovanili blucerchiate. La Sampdoria Primavera sarà in campo con il canonico 4-3-3: dall’altra parte agisce Capelletti, Prelec potrebbe soffiare il posto a Ibourahima Baldé come prima punta. Bisognerà capire se il tecnico vorrà fare ampio turnover oppure confermare grand parte della squadra di campionato: in mediana comunque Ejjaki sarà il riferimento centrale in cabina di regia, sulle mezzali invece si va verso una possibile alternanza e sono in tre a giocarsi le due maglie disponibili, Scotti e Tessiore che erano titolari sabato e poi Davide Canovi, mentre la soluzione offensiva sarebbe rappresentata da Aramini. In difesa Tomic e Ferrazzo giocheranno come terzini con Oliana e il lettone Veips al centro, a protezione del portiere lituano Krapikas che dovrebbe essere ancora titolare.

Anche nel Genoa di Carlo Sabatini ci sono ovviamente dei dubbi legati al possibile turnover: per esempio Romairone è in ballottaggio con Salcedo per la maglia di prima punta, mentre sugli esterni capitan Zanimacchia e Micovschi se la devono vedere con Gibilterra e Trabacca che danno la sensazione di poter mettere in discussione le scelte dell’allenatore. A centrocampo comanda Sibilia, che sarà schierato come playmaker centrale; Zola e Ruben Costa sono ancora in ballottaggio con Bruzzo e Karic, anche in questo caso ovviamente le scelte saranno fatte all’ultimo e in casa rossoblu bisognerà soprattutto valutare quanta importanza venga data alla partita (al netto del fatto che un derby contro la Sampdoria è sempre speciale). Seno e Altare formeranno la coppia centrale che si muoverà davanti a Rollandi ancora destinato a giocare in porta; i terzini dovrebbero essere Tazzer e Oprut, ma attenzione a Palmese che potrebbe avere una maglia su una delle due corsie, preferibilmente la destra.

