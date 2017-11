Sassuolo Bari/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sassuolo Bari, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Sassuolo Bari sarà diretta dall’arbitro Luigi Pillitteri e, alle ore 15 di mercoledì 29 novembre, è la prima partita del giorno per il quarto turno della Coppa Italia 2017-2018. Si gioca in partita secca, con l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità; la vincente di questa sfida andrà a giocare, negli ottavi di finale, contro l’Atalanta e sarà una gara che si disputerà all’Atleti Azzurri d’Italia, sempre ad eliminazione diretta e senza ritorno. Oggi al Mapei Stadium ci aspetta una partita non scontata, perchè il Sassuolo sta faticando parecchio in Serie A mentre il Bari ha finalmente trovato il giusto ritmo ed entra in questa settimana avendo confermato il primo posto nel campionato di Serie B. Dunque, aspettiamoci anche possibili sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Bari sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, come la quasi totalità del programma nel quarto turno di Coppa Italia: appuntamento in chiaro per tutti anche sul canale Rai Sport +, mentre per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it. Le due società forniranno anche informazioni utili tramite gli account che presentano sulle pagine ufficiali di Facebook e Twitter.

SASSUOLO BARI: DIRETTA STREAMING SU RAISPORT

IL CONTESTO

Arrivato al quarto turno di Coppa Italia grazie al 2-0 sullo Spezia, il nuovo Sassuolo sta ancora cercando la propria identità in campionato: squadra identica a quella dello scorso anno cui però l’addio di Eusebio Di Francesco ha tolto qualcosa. Un passo avanti e uno indietro per i neroverdi, che per di più non hanno mai vinto al Mapei Stadium - due pareggi in sette partite - e non hanno mai dato continuità alle tre vittorie ottenute in Serie A, perdendo in ogni occasione la partita successiva. Sassuolo che incassa tanto e segna pochissimo, appena 8 reti in 14 partite. Giusto ieri è saltata la panchina di Cristian Bucchi: al suo posto Beppe Iachini che esordirà in questa partita. Il Bari invece ha vinto al fotofinish il derby contro il Foggia: terza affermazione consecutiva e quarta nelle ultime cinque (13 punti), una striscia che ha proiettato la squadra di Fabio Grosso al primo posto in classifica. La Serie B è in evoluzione costante e molte squadre si sono già alternate in vetta; oggi è il turno del Bari, che però fuori casa ha vinto solo una volta (a Novara) con 5 punti in sette partite. E’ però una formazione che vede tanto la porta, spinta da un Cristian Galano mai così prolifico (già 10 gol).

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BARI

In questo momento il campionato conta decisamente di più: dunque ci aspettiamo che il neo arrivato Iachini apra al turnover anche massiccio per la gara di Coppa Italia. In porta Pegolo si prepara a prendere il posto di Consigli, mentre in difesa dovremmo rivedere Lirola a destra con il giovane Rogério, anche lui in prestito dalla Juventus, che può avere un’occasione a sinistra. In mezzo spazio a Goldaniga con uno tra Acerbi (probabilmente sarà lui) e Cannavaro, mentre a centrocampo Cassata e Mazzitelli dovrebbero tornare titolari e con loro potrebbe esserci Sensi, che per una volta sarà schierato in qualità di playmaker davanti alla difesa e non sulla mezzala, come succede quando capitan Magnanelli è titolare insieme a lui. Resta il dubbio sul tridente offensivo: pronta l’alternanza tra Falcinelli e Matri con il perugino dal primo minuto, sugli esterni Domenico Berardi potrebbe esserci per recuperare fiducia mentre Ragusa dovrebbe occupare l’altro spot sulla corsia. Attenzione al possibile utilizzo del giovane Scamacca: potrebbe essere in campo come titolare.

Discorso simile per il Bari, che aspetta la promozione in Serie A da 7 anni e non può sbagliare: Grosso manderà in campo le seconde linee ma la formazione sarà comunque competitiva. Sabelli e Fiamozzi sugli esterni, oppure Cassani spostato sulla destra, alternativa con lo stesso Cassani al centro insieme a Diakité con Victor De Luca che potrebbe essere tra i pali. A centrocampo giocherà Busellato che si occuperà della regia; ai suoi lati facile che il tecnico dei biancorossi pugliesi apra alla titolarità di Salzano con uno tra Petriccione e Andrés Tello che potrebbe essere confermato. A meno che Brienza non venga schierato nel ruolo di mezzala offensiva di qualità: a quel punto Iocolano sarebbe certamente l’esterno sinistro nel tridente offensivo, dall’altra parte può allargarsi una prima punta (per esempio Floro Flores) ma resterebbe aperto il ballottaggio tra Kozak e Nené per il ruolo di attaccante centrale. Le soluzioni non mancano: bisogna solo capire in che modo Grosso deciderà di affrontare la partita di Reggio Emilia.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ il Sassuolo a presentarsi favorito per questa partita, ma le quote che vengono fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la differenza non è poi amplissima: infatti il segno 1 per la vittoria dei neroverdi vale 1,73 contro il 4,50 che accompagna il segno 2, identificativo dell’affermazione esterna del Bari. E’ il segno X che dovrete giocare se vorrete puntare sul pareggio, e questa eventualità porterebbe in dote 3,64 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

