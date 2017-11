Sicula Leonzio Catanzaro/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sicula Leonzio Catanzaro: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di recupero nella sesta giornata del girone C di Serie C

29 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Sicula Leonzio Catanzaro, Serie C girone C (Foto LaPresse)

Sicula Leonzio Catanzaro sarà diretta da Nicolò Marini della sezione di Trieste; alle ore 16:30 di mercoledì 29 novembre le due squadre recuperano la sesta giornata nel girone C della Serie C 2017-2018. La partita si sarebbe dovuta giocare due mesi fa, al Franco Scoglio di Messina; tuttavia ne è stata segnalata l’inagibilità e così, non potendo trovare un altro campo idoneo per ospitare la partita, la Lega ha deciso per il rinvio a data da destinarsi, individuata poi in questo pomeriggio. Si arriva a questa partita con le due squadre separate da tre punti in classifica: la Sicula Leonzio ne ha 15 e a oggi è salva anche se con un solo punto di margine, il Catanzaro ne ha 18 e rincorre un posto nei playoff. Partita dunque delicata, soprattutto per i padroni di casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Non sarà possibile assistere a Sicula Leonzio Catanzaro in diretta tv, ma potrete come sempre avvalervi del portale Elevensports.it - raggiungibile anche dal vecchio indirizzo Sportube.tv - dove tramite il pagamento di una quota per abbonarsi avrete la fornitura in diretta streaming video delle partite del campionato di Serie C e anche quelle di Coppa Italia.

IL CONTESTO

La Sicula Leonzio di Pino Rigoli aveva iniziato la stagione con un 2-1 al Matera, ma poi è andato in calando: un doppio successo prezioso con due derby (Akragas e, soprattutto, Catania in trasferta) aveva fatto riprendere la marcia che si è nuovamente interrotta. La vittoria manca da cinque giornate: due le sconfitte e tre i pareggi, ma la neopromossa di Lentini non ha saputo sfruttare il fattore campo in partite davvero importanti contro Fidelis Andria e Casertana, entrambe concorrenti dirette per la salvezza, e ha anche perso sul terreno del Fondi. Il Catanzaro ha un rendimento oscillante: in casa non perde da tre partite e ha vinto le ultime due (contro Monopoli e Cosenza) ma continua a tentennare in trasferta, dove sono arrivate tre sconfitte nelle ultime tre partite e la vittoria manca dal 2-0 di Bisceglie, lontano ormai due mesi e mezzo fa. A entrambe le squadre serve dunque un’inversione di tendenza per allontanare la zona calda e provare a fare un campionato tranquillo, magari con vista sui playoff (il Catanzaro è a 2 punti dal decimo posto).

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO CATANZARO

Pino Rigoli deve pensare a qualche cambio dopo lo 0-0 del San Vito: in attacco potrebbe tornare Diogo Tavares, pronto a prendersi la maglia che sabato era stata affidata a Michel Ferreira (i due hanno fatto staffetta nei primi minuti del secondo tempo). A fare coppia con il portoghese dovrebbe essere Arcidiacono; a centrocampo invece possibile conferma per tutti, magari il solo Andrea De Rossi può rimanere fuori a favore di Pollace con Squillace che agirà sula destra, Marano in posizione di regista davanti alla difesa e Davì mezzala destra con Gammone dall’altra parte. Altri giocatori restano in ballottaggio (da D’Angelo a Walter Cozza passando per Bollino, candidato lui pure a una maglia sulla destra), mentre in difesa Aquilanti sarà il leader del reparto a protezione di Narciso con Gianola e Camilleri che agiranno ai suoi lati.

Modulo 3-4-3 per Davide Dionigi, arrivato a inizio ottobre sulla panchina del Catanzaro: mancherà però Di Nunzio espulso sabato, e allora in difesa spazio a Riggio che si posizionerà davanti a Nordi con la collaborazione di Sirri e Gambaretti che viaggiano verso la conferma. Zanini e Nicoletti dovrebbero essere gli esterni in una linea mediana che verrà completata dai due centrocampisti che faranno filtro e impostazione. Benedetti e Marin sono favoriti, ma Simone Icardi se la gioca: quest’ultimo potrebbe essere in campo dal primo minuto al posto di uno dei due che hanno iniziato la partita di Siracusa, persa 21. Possibile avvicendamento anche nel reparto avanzato dove Luigi Falcone e Onescu hanno la maglia insidiata da Cunzi; come prima punta Puntoriere rimane favorito su Lukanovic, occhio anche a Kanis che potrebbe avere posto sull’esterno.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sicula Leonzio Catanzaro, recupero della sesta giornata del girone C di Serie C 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Sicula Leonzio) vale 2,35; il segno X (pareggio) è quotato 3,05 e anche il segno 2 (vittoria Catanzaro) vi permetterebbe di vincere 3,05 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

