Torino Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Torino Carpi streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Coppa Italia, valida per il quarto turno

29 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Carpi - LaPresse

Torino Carpi, partita diretta dall’arbitro Illuzzi oggi, mercoledì 29 novembre alle ore 21.00 allo stadio Olimpico-Grande Torino, sarà una sfida valida per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018. La nostra Coppa nazionale in questa settimana è tornata protagonista dopo i primi turni che erano stati disputati in piena estate: anche questo quarto turno si disputa come i precedenti in partita secca sul campo della squadra con il miglior numero di tabellone; di conseguenza, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà agli ottavi di finale, di cui si conoscono già data ed avversaria. Infatti la vincente di Torino-Carpi affronterà il 20 dicembre la Roma allo stadio Olimpico della capitale.

La decima della Serie A in casa contro l’ottava della Serie B: il pronostico sarà chiaramente in favore del Torino - molti vorrebbero cambiare la formula concedendo il fattore campo in queste sfide alla squadra più debole proprio per rendere più equilibrata la situazione - non solo per la differenza di valori, ma pure perché per i granata la Coppa Italia potrebbe essere una chance preziosa per essere protagonisti, cercando di fare molta strada in un torneo che mette pure in palio un posto nella prossima Europa League, mentre prevedibilmente il Carpi non dovrebbe riporre particolari ambizioni nella propria partecipazione in Coppa Italia. Il campo ci smentirà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE TORINO CARPI

Torino Carpi sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Due, canale che naturalmente trovate al numero 2 del telecomando, dal momento che la Rai anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere in esclusiva la Coppa Italia. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita a tutti in modo gratuito collegandosi al sito www.raiplay.it/dirette/rai2.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CARPI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ovviamente bisogna tenere conto del fatto che in Coppa Italia gli allenatori fanno sempre ricorso al turnover, dando spazio ai giocatori meno utilizzati in campionato. Tuttavia è anche vero che il Torino potrebbe guardare con molto interesse alla Coppa e di conseguenza non ci aspettiamo uno stravolgimento eccessivo da parte di Sinisa Mihajlovic. Ecco perché ad esempio Belotti potrebbe comunque giocare titolare e con lui pure Niang e forse Ljajic che però è in ballottaggio con Berenguer. Anche negli altri reparti potrebbero esserci diverse conferme dei titolari di domenica contro il Milan: fra le novità potrebbe esserci Molinaro al posto di Ansaldi come terzino sinistro e i possibili innesti a centrocampo dal primo minuto di Acquah e Valdifiori, in questo caso sarebbe la mediana il settore con più novità. Quanto al Carpi, possiamo dire che le scelte di mister Calabro saranno molto indicative: se ci saranno molti titolari, a partire dalla coppia Mbakogu-Malcore in attacco, vorrà dire che gli emiliani credono nell’impresa, altrimenti sarà soprattutto una chance per mettere minuti nelle gambe delle riserve.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo la proposta dall’agenzia SNAI per il match Torino Carpi vanno in modo chiaro ai padroni di casa granata: il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre il segno 2 paga 8,50 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 4,75.

© Riproduzione Riservata.