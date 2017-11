Video/ Piacenza Alessandria (0-4): highlights e gol (Coppa Italia Serie C)

Video Piacenza Alessandria (risultati finale 0-4): highiights e gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018.

29 novembre 2017 Stefano Belli

Video Piacenza Alessandria (LaPresse)

Dopo il clamoroso KO in campionato l'Alessandria si prende la rivincita sul Piacenza: venerdì scorso al Garilli i padroni di casa vinsero in rimonta per 3 a 2 battendo i grigi che a un certo erano avanti di due gol ma non avevano saputo gestire il doppio vantaggio, la musica cambia completamente nella coppa di categoria dove la compagine di Marcolini accede al turno successivo: 4 a 0 il risultato finale che consente all'Alessandria di approdare agli ottavi dove affronterà l'Albinoleffe. Nel primo quarto d'ora partono meglio i padroni di casa che non trovano la porta con Zecca, mentre Castellana scalda i guantoni di Vannucchi e Morosini si fa ribattere il sinistro dalla retroguardia avversaria, col passare dei minuti escono alla distanza gli ospiti, Piccolo di testa chiama al dovere Lanzano, Castellana con un salvataggio sulla linea nega il gol a Fischnaller che poco più tardi firmerà comunque il primo gol dei grigi. A dieci minuti dall'intervallo Russini realizza la rete del raddoppio, il Piacenza accusa il colpo e solamente a ripresa inoltrata proverà ad accorciare le distanze con Della Latta e Segre, Vannucchi però non abbassa mai la guardia e ribadisce il concetto: la strada verso il gol è sbarrata. Gli sforzi profusi dagli uomini di Franzini si riveleranno vani e nel finale l'Alessandro dilaga prima con il tris di Pastore e poi con il poker di Nicco che mette la parola fine alla contesa.

LE DICHIARAZIONI

Nonostante il pesante KO il tecnico del Piacenza, Arnaldo Franzini, non si è sottratto alle domande dei cronisti in sala stampa: "L'ampio turnover non è una scusante, l'atteggiamento dei giocatori non mi è piaciuto per niente, soprattutto negli ultimi due terzi di gara ci siamo consegnati agli avversari. In particolare mi hanno deluso i giocatori che potevano sfruttare la vetrina di stasera per mettersi in evidenza e dimostrare che avevo fatto male a non dar loro fiducia, e invece non hanno saputo usare questa occasione. Nel calcio si può ovviamente perdere ma in questa maniera è inaccettabile".

