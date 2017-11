Video/ Sampdoria Pescara (4-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia)

Video Sampdoria Pescara (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida per il 4^ turno della Coppa Italia 2017-2018. Doppietta di Kownacki.

Video Sampdoria-Pescara (LaPresse)

Se il quarto turno preliminare di Coppa Italia 2017-18 si è aperto con le eliminazioni a sorpresa di Cagliari e Spal che hanno avuto la peggio rispettivamente contro Pordenone e Cittadella, al Ferraris di Genova la Sampdoria rispetta in pieno i pronostici della vigilia che la davano come favorita d'obbligo: in casa la formazione di Giampaolo continua a non perdere colpi e dopo il pesante KO di Bologna i blucerchiati tornano alla vittoria battendo per 4 a 1 il Pescara e strappando il pass per gli ottavi di finale. La Lazio, prossima avversaria in campionato, è avvisata: per fare punti a Marassi ci vorrà una grandissima impresa. Soprattutto se l'approccio sarà quello visto ieri sera, con i padroni di casa che dieci minuti dopo il fischio d'inizio erano già avanti di due gol, la difesa ospite è fin troppo statica e per Kownacki e Ramirez è un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete alle spalle di Pigliacelli, e i gol avrebbero potuto essere addirittura tre se Caprari al 5' non se lo fosse divorato tutto solo davanti all'estremo difensore avversario. L'ex-giocatore del Pescara è riuscito comunque a punire la sua vecchia squadra intorno alla mezz'ora evitando inoltre di festeggiare per rispetto nei confronti di quelli che fino a qualche mese fa erano i suoi tifosi, prima dell'intervallo Pigliacelli evita di appesantire ulteriormente il passivo neutralizzando il tiro su calcio da fermo di Capezzi. Tuttavia i primi quarantacinque minuti non sono stati tutti appannaggio della Sampdoria, se il Pescara non è riuscito a segnare è solamente per le prodezze di Puggioni su Ganz e Carraro. Nella ripresa Benali accorcia le distanze grazie alla deviazione di Silvestre che mette fuori causa lo stesso Puggioni, i blucerchiati non corrono comunque pericoli e gli uomini di Zeman non hanno mai dato l'impressione di poter riaprire la contesa, a un quarto d'ora dal novantesimo Kownacki la chiude esattamente come l'ha aperta, cioè con un gol. Rimane comunque il tempo per assistere a un nuovo capitolo del duello tra Puggioni e Ganz, ancora una volta vinto dal portiere della Samp. Agli ottavi la formazione di Giampaolo incontrerà la Fiorentina, appuntamento al Franchi di Firenze mercoledì 13 dicembre, orario ancora da definire.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il portiere della Sampdoria, Christian Puggioni, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Questa vittoria è importante per i ragazzi perché dà loro fiducia e tranquillità in vista dei prossimi impegni, la forza di questa squadra è il collettivo, dare il meglio nei momenti cruciali è il nostro marchio di fabbrica. Sapevamo di incontrare una squadra che esprime un bel calcio sebbene giochi in Serie B, dovevamo ribadire la differenza di categoria attraverso l'approccio perché se lo avessimo fatto con la qualità probabilmente saremmo andati in difficoltà, e in effetti anche quando eravamo sul 3 a 0 il Pescara ci ha fatto penare non poco". Le parole di Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, ai microfoni di Rai Sport: "Noi siamo venuti a Genova per giocarcela visto che non avevamo nulla da perdere, eravamo consapevoli che la Samp fosse superiore, però i due gol presi a inizio gara ci hanno sicuramente tagliato le gambe, con un approccio migliore avremmo potuto dire la nostra. Nella ripresa la squadra ci ha provato e si è resa pericolosa creando diverse occasioni importanti. La nostra priorità resta il campionato dove speriamo di poter migliorare la posizione che occupiamo attualmente".

Nel dopo-gara è intervenuto l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo: "Segnare due gol nei primi dieci minuti è stato fondamentale per il passaggio del turno, le partite si vincono solamente se le approcci nella maniera giusta, basta vedere cos'è successo a Cagliari e Spal. Noi invece abbiamo avuto il piglio giusto fin dall'inizio, sapevamo che il Pescara poteva metterci alle corde e dunque non abbiamo concesso respiro agli avversari. Questa gara è servita soprattutto per dare minutaggio ai giovani e a chi ha avuto poco spazio in campionato. Penso sia difficile giocare ogni tre giorni, solamente le big sono abituate, fortunatamente la squadra sta attraversando un ottimo momento e chiunque schiero riesce a dare il suo contributo".

