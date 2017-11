Diretta Sbk 2017/ Superbike info streaming e tv Superpole e gara-1 Gp Qatar Losail (oggi)

Diretta Sbk 2017: Superbike info streaming video e tv, Superpole e gara-1 del Gp Qatar a Losail: gli orari tv di tutti gli appuntamenti (oggi venerdì 3 novembre)

03 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Superbike - LaPresse

Grande appuntamento con il Gran Premio del Qatar 2017 della Superbike sul circuito di Losail, dove si sta disputando la tredicesima gara stagionale del Mondiale SBK 2017 delle derivate di serie, che ha già da tempo incoronato nuovamente il britannico Jonathan Rea come campione del Mondo e che proprio in Qatar vive il suo atto conclusivo, il cui principale tema d’interesse potrebbe essere la serrata lotta fra Tom Sykes e Chaz Davies per conquistare il secondo posto nella classifica del Mondiale Piloti e di conseguenza anche il platonico titolo di vice-campione del Mondo. Senza particolari pressioni tutti potranno pensare comunque soprattutto a regalare spettacolo: dunque adesso vi proponiamo una guida alla giornata, per sapere tutte le informazioni utili per godersi al meglio l’anomalo e intensissimo venerdì della Sbk a Losail.

GLI ORARI DI QUALIFICHE E GARA-1

Il programma è decisamente anomalo, dunque è fondamentale prendere nota delle tante novità. Tutto è anticipato di un giorno, dunque già ieri abbiamo vissuto le prime sessioni di prove libere e oggi il programma ricalcherà quello che normalmente viviamo al sabato, con le qualifiche che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l'autore della pole position, che saranno seguite da gara-1. Una giornata dunque intensissima, complicata ulteriormente dalle due ore di fuso orario e dal fatto che in Qatar si gareggia in notturna: seguiteci allora nell’elenco di tutti i principali momenti che ci attendono oggi, venerdì 3 novembre. Alle ore 14.20 italiane (le 16.20 locali) ecco la terza sessione di prove libere FP3; poi alle ore 16.30 italiane (18.30 in Qatar) ecco il via alle due sessioni della Superpole della Superbike, naturalmente con la SP1, poi la SP2 alle 16.55 e fino alle 17.10, infine alle ore 19.00 (quando a Losail saranno già le 21.00) ecco il semaforo verde per gara-1. Una citazione anche per la Supersport, che vivrà le sue qualifiche alle ore 17.30, cioè subito dopo le prove ufficiali della Superbike.

COME SEGUIRE GLI EVENTI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Per gli appassionati italiani bisogna notare che la diretta tv degli appuntamenti che vi abbiamo ricordato sopra sarà garantita sia in chiaro integralmente su Italia 2 (stavolta su Italia 1 ci sarà solo una sintesi notturna), sia in diretta streaming video tramite il sito sportmediaset.it e l’app Sportmediaset. La telecronaca di qualifiche e gare è affidata ai cronisti Giulio Rangheri e Max Temporali. In aggiunta ci saranno anche gli inviati Alberto Porta e Anna Capella. Per quanto riguarda lo streaming, oltre alle dirette va ricordato che, una volta concluso, l'evento sarà fruibile sul sito di Sportmediaset in qualsiasi momento con servizi e gare integrali. Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti.

La Superpole e gara-1 saranno però visibili anche su Eurosport, il canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre a pagamento di Mediaset Premium e di conseguenza in diretta streaming video tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play, oltre che tramite Eurosport Player. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Intenet ufficiale del Mondiale, all'indirizzo www.worldsbk.com/it. Ricordiamo anche l'account ufficiale su Twitter @sbk_official.

