Odette Giuffrida/ La judoka argento olimpico operata alla spalla: "Sono dove il Signore vuole che io sia"

La campionessa romana di judo Odette Giuffrida ha condiviso con i suoi fan un toccante post nel quale parla dell'intervento subito a una spalla e dell'Odissea vissuta negli ultimi tre mesi

Odette Giuffrida, durante una premiazione (Facebook)

Un lungo e toccante post, nel quale spazia dallo sport che ama fino alla famiglia e alla fede in Dio e che in poco tempo è stato condiviso da tutti i suoi fan: la 23enne campionessa di judo Odette Giuffrida sta facendo parlare di sé nelle ultime ore dopo aver rivelato di aver subito un delicato intervento a una spalla, probabilmente conseguenza di un problema che la tormentava da tempo e che potrebbe aver inficiato le sue prestazioni all’ultima rassegna iridata che si è tenuta a Budapest (Ungheria). Infatti, la judoka capitolina, attraverso il proprio account su Instagram (@odygiuffrida) e anche la sua seguitissima pagina Facebook, ha pubblicato tre scatti che la vedono sdraiata su un letto di ospedale e una vistosa fasciatura: “Eccoci qua, finalmente dopo quasi tre mesi di "ritardo", anche se con qualche complicazione, è stato tutto risolto!” esordisce la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016, sfogandosi con tutti coloro che la seguono quotidianamente attraverso i social network e spiegando di non voler parlare di quello che ha passato negli ultimi tre mesi ma di voler rivolgere solo dei sentiti ringraziamenti.

"SONO DOVE IL SIGNORE VUOLE CHE IO SIA"

Infatti, nel suo post, Odette Giuffrida spiega che il problema alla spalla l’ha cominciata a tormentare dieci giorni prima dei Mondiali di Budapest ma che, nonostante questa piccola Odissea, ci tiene comunque ad “affidarsi nelle mani del Signore” e a ringraziare soprattutto la sua famiglia e gli amici di sempre: è stato grazie a loro, ricorda la 23enne judoka, che è riuscita a “mantenere la calma in molte situazioni”. Inoltre, la sorella di Christian, il calciatore che aveva partecipato al reality show Campioni – Il sogno, ha chiuso la sua lunga riflessione con un altro pensiero rivolto alla sua fede, spiegando che, nonostante l’intervento, è “consapevole di essere proprio dove il Signore vuole che io sia” e che, con una spalla nuova, da oggi comincia una nuova carriera per lei e con delle motivazioni alle stelle. “Torno presto, promesso!” è la chiusa del messaggio rivolta ai suoi tifosi, accompagnata dagli hashtag #alawayssmile #trustgod e #iwillbacksoon.

